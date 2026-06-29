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Ponížení Medveděva. Klimbal při Putinově projevu, není na kandidátce své strany

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  10:59
Bývalý ruský prezident a současný místopředseda Rady bezpečnosti Dmitrij Medveděv byl přistižen, jak klimbá při projevu ruského prezidenta Vladimira Putina na shromáždění strany Jednotné Rusko. Ta se poprvé od roku 2007 přihlásila jako prezidentova strana. I když je Medveděv jejím předsedou, na prvních pěti místech kandidátky pro zářijové volby do Státní dumy chybí.

„Máme dostatek síly a zdrojů politické vůle,“ burcoval Putin ve svém projevu, záběry do publika ale ukázaly, že někteří nemají dostatek síly a vůle ani na to, aby zůstali bdělí. Medveděv se nezdál být prezidentovými slovy příliš pohnut, soudě podle jeho skloněné hlavy, zavřených očí a celkového ospalého postoje.

Bývalý ruský prezident a současný místopředseda Rady bezpečnosti Dmitrij Medveděv na summitu Jednotného Ruska. (28. června 2026)
Bývalý ruský prezident a současný místopředseda Rady bezpečnosti Dmitrij Medveděv na summitu Jednotného Ruska. (28. června 2026)
Ruský prezident Vladimir Putin na kongresu Jednotného Ruska. (28. června 2026)
Bývalý ruský prezident a současný místopředseda Rady bezpečnosti Dmitrij Medveděv na summitu Jednotného Ruska. (28. června 2026)
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Není to poprvé, kdy bývalý prezident dřímal při Putinových projevech. V roce 2023 jej kamery zachytily, jak klimbá během vystoupení šéfa Kremlu ve Federálním shromáždění. A údajně spal i během úvodního ceremoniálu zimní olympiády v Soči v roce 2014.

Portál Meduza uvádí, že Medveděv se usilovně snažil dostat na kandidátku strany Jednotné Rusko. Portál citoval své zdroje z prezidentské administrativy, podle kterých bývalý prezident touží vést Jednotné Rusko, aby si „obnovil image“ a ucházel se o pozici předsedy Státní dumy.

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Proti němu však hrála jeho neoblíbenost. „Je jednoznačně proválečný. A lidé jsou z války unavení,“ vysvětloval jeden z činitelů, proč si Kreml Medveděva na kandidátce nepřeje.

Strana na shromáždění zveřejnila pětici svých hlavních kandidátů a Medveděv mezi nimi skutečně nefiguroval. První místo obsadil ministr zahraničí Sergej Lavrov, druhý je moskevský starosta Sergej Sobjanin. Na dalších místech jsou Vladislav Golovin, šéf provládního dětského hnutí „Junarmija“, dětská ombudsmanka Marija Lvovová-Bělovová a „válečný zpravodaj“ Jevgenij Poddubnyj.

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Podle Meduzy je šéf ruské diplomacie sice též neoblíbený, na rozdíl od Medveděva ale nebude zasahovat do Kremlem kontrolované kampaně Jednotného Ruska ani prosazovat svou vlastní vizi. Všichni lidé na předních místech kandidátky jsou Putinovi loajalisté a podporovatelé války proti Ukrajině.

Přihlášení strany k Putinovi

Medveděv je předsedou strany od roku 2012. Na jejím shromáždění prohlásil, že všichni hlavní kandidáti by měli být lidé, kteří jsou v Rusku známí pro své skutky a silné vlastenectví a kteří budou bránit ruské zájmy a suverenitu. Medveděv uvedl, že kandidáty Jednotného Ruska v zářijových volbách, včetně těch do Státní dumy, bude i několik stovek veteránů z války.

Proválečný duch se objevil i na oficiálním volebním plakátu strany. „Být pro Putina je naprosté minimum,“ stojí na jednom z nich, přičemž obsahuje latinskou verzi písmena Z, symbol invaze.

Na plakátu je též přímo řečeno: „Jednotné Rusko – strana prezidenta“. Jde o první oficiální přihlášení strany k prezidentovi od roku 2007 po letech, kdy se činitelé snažili navenek vystupovat nezávisle, ačkoliv spojení bylo vždy jasné.

„Rozhodnutí Kremlu veřejně svázat Putina se stranou Jednotné Rusko je pozoruhodné a jeho cílem je pravděpodobně vyvolat zdání, že Putin a jeho politika mají širokou podporu veřejnosti, až strana Jednotné Rusko nevyhnutelně zvítězí v podzimních volbách, které nebudou ani svobodné, ani spravedlivé,“ poznamenává Institute for the Study of War.

Putin ve veřejném vystoupení prohlásil, že Západ nedokáže Rusko, které je odhodlané vyhrát válku na Ukrajině, porazit. Tvrdil též, že Ukrajinci na bojišti ustupují. Zároveň ale připustil, že současná situace je pro Rusko „obtížná“ a že země čelí nedostatku pohonných hmot.

Válka na Ukrajině

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