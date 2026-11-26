Plameny podle policie zasáhly přibližně deset příbytků ve vesnici Kolačkov u města Stará Ľubovňa. Obyvatele z lokality úřady evakuovaly, neštěstí zasáhlo dvacet rodin včetně padesáti dětí. Záchranáři převezli do nemocnice jedno dítě s popáleninami.
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OBRAZEM: Život v osadě. Chatrče jsou minulostí, ale koberce se čistí v potoce
Hasiči uvedli, že zhruba hodinu po půlnoci dostali hlášení o požáru jedné chatrče v romské osadě v Kolačkově. Oheň se následně rozšířil na další stavby v lokalitě.
Podle Pavlovské identifikace nalezených pozůstatků bude součástí nařízené soudní pitvy. Dodala, že z tohoto důvodu nelze potvrdit, že jde o nezvěstné děti ve věku dva, šest a čtrnáct let.
Podobné požáry chatrčí či provizorních příbytků s nízkým hygienickým a sociálním standardem nejsou na Slovensku ojedinělé. Dochází k nim například během chladného počasí při topení v kamnech. Loni v březnu požár provizorních příbytků rovněž na východě Slovenska nepřežilo pět lidí.