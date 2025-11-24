Američané s mírovým plánem dotírali na Ukrajince v Ženevě, i tak z něho zbylo málo

  21:38
Spojené státy na ženevských jednáních vyvíjely na Ukrajinu tlak, aby přijala jejich návrhy mírového plánu na ukončení rusko-ukrajinského konfliktu. Náměstek ukrajinského ministra zahraničí Serhij Kyslycja řekl, že delegace vypracovaly značně revidovaný mírový plán, zatím o 19 bodech.
V Ženevě roste šance na mír, USA a Ukrajina hlásí dosud největší posun. (23. listopadu 2025)

Původní americký plán, který podle médií vypracovaly Spojené státy v součinnosti s Moskvou, měl 28 bodů, z nichž některé vyvolaly na Ukrajině a mezi jejími evropskými spojenci znepokojení. Obsahovaly totiž například ustanovení o územních ústupcích Ukrajiny, zahrnující také oblasti, které Moskva ani nedokázala vojensky obsadit.

Ukrajina se má dále mimo jiné zavázat, že země nevstoupí do NATO, a plán hovoří také o omezení velikosti ukrajinské armády. Na ženevských jednáních plán doznal změn, zjevně i na základě evropských návrhů.

USA a Ukrajina vypracovaly aktualizovaný mírový rámec. Otázky zůstávají

Spojené státy i při samotných ženevských jednáních podle AFP vyvíjely na Ukrajinu tlak, aby jejich návrhy přijala. Ačkoli tlak Washingtonu na schůzce polevil, „celkový tlak“ přetrvává, uvedl zdroj, který si přál zůstat v anonymitě.

Náměstek ukrajinského ministra zahraničí Kyslycja v pondělí ženevská jednání označil za „intenzivní, ale produktivní“ úsilí, které vedlo k podstatně revidovanému návrhu. Ten prý obě strany vnímaly nakonec pozitivně.

Nejspornější záležitosti, včetně otázek území a širších vztahů mezi NATO, Ruskem a Spojenými státy, však byly podle Reuters vloženy do závorek, aby o nich mohli přímo rozhodnout americký prezident Donald Trump a jeho ukrajinský protějšek Volodymyr Zelenskyj.

Ukrajinští představitelé v Ženevě zdůraznili, že nejsou oprávněni rozhodovat o územních ústupcích. Podle ukrajinské ústavy navíc taková rozhodnutí vyžadují celostátní referendum.

Lídři odmítají americký plán pro Ukrajinu, nelíbí se jim omezení její armády

Kyslycja uvedl, že nový návrh mírového plánu se jen málo podobá dřívějšímu uniklému návrhu, který minulý týden v Kyjevě vyvolal pobouření. „Z původní verze zbylo jen velmi málo,“ uvedl. „Vytvořili jsme pevný základ pro dohodu a identifikovali jsme několik oblastí, kde by kompromis mohl být možný. V ostatních případech musí rozhodnutí vzejít od lídrů,“ uzavřel Kyslycja.

Poradce ruského prezidenta Vladimira Putina pro zahraniční politiku Jurij Ušakov v pondělí řekl, že evropské protinávrhy k americkému 28bodovému mírovému plánu pro Ukrajinu na první pohled nejsou konstruktivní. Naznačil, že pro Moskvu nebudou přijatelné.

