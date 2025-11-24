Američané s mírovým plánem dotírali na Ukrajince v Ženevě, i tak z něho zbylo málo

Původní americký plán, který podle médií vypracovaly Spojené státy v součinnosti s Moskvou, měl 28 bodů, z nichž některé vyvolaly na Ukrajině a mezi jejími evropskými spojenci znepokojení. Obsahovaly totiž například ustanovení o územních ústupcích Ukrajiny, zahrnující také oblasti, které Moskva ani nedokázala vojensky obsadit.
Ukrajina se má dále mimo jiné zavázat, že země nevstoupí do NATO, a plán hovoří také o omezení velikosti ukrajinské armády. Na ženevských jednáních plán doznal změn, zjevně i na základě evropských návrhů.
|
USA a Ukrajina vypracovaly aktualizovaný mírový rámec. Otázky zůstávají
Spojené státy i při samotných ženevských jednáních podle AFP vyvíjely na Ukrajinu tlak, aby jejich návrhy přijala. Ačkoli tlak Washingtonu na schůzce polevil, „celkový tlak“ přetrvává, uvedl zdroj, který si přál zůstat v anonymitě.
Náměstek ukrajinského ministra zahraničí Kyslycja v pondělí ženevská jednání označil za „intenzivní, ale produktivní“ úsilí, které vedlo k podstatně revidovanému návrhu. Ten prý obě strany vnímaly nakonec pozitivně.
Nejspornější záležitosti, včetně otázek území a širších vztahů mezi NATO, Ruskem a Spojenými státy, však byly podle Reuters vloženy do závorek, aby o nich mohli přímo rozhodnout americký prezident Donald Trump a jeho ukrajinský protějšek Volodymyr Zelenskyj.
Ukrajinští představitelé v Ženevě zdůraznili, že nejsou oprávněni rozhodovat o územních ústupcích. Podle ukrajinské ústavy navíc taková rozhodnutí vyžadují celostátní referendum.
|
Lídři odmítají americký plán pro Ukrajinu, nelíbí se jim omezení její armády
Kyslycja uvedl, že nový návrh mírového plánu se jen málo podobá dřívějšímu uniklému návrhu, který minulý týden v Kyjevě vyvolal pobouření. „Z původní verze zbylo jen velmi málo,“ uvedl. „Vytvořili jsme pevný základ pro dohodu a identifikovali jsme několik oblastí, kde by kompromis mohl být možný. V ostatních případech musí rozhodnutí vzejít od lídrů,“ uzavřel Kyslycja.
Poradce ruského prezidenta Vladimira Putina pro zahraniční politiku Jurij Ušakov v pondělí řekl, že evropské protinávrhy k americkému 28bodovému mírovému plánu pro Ukrajinu na první pohled nejsou konstruktivní. Naznačil, že pro Moskvu nebudou přijatelné.