Válka na UkrajiněSledovat další díly na iDNES.tv
Witkoff z Norska odletěl do Petrohradu, kde již přistál a má se podle agentury Reuters setkat s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. „Bylo to pozitivní, nic neočekávaného ani překvapivého (se na schůzce se Zelenským neobjevilo),“ prohlásil Rubio, podle něhož se po rozhovorech v Petrohradu uvidí, zda se podaří dosáhnout určitého pokroku.
Witkoff navrhne Putinovi přímé jednání s americkým prezidentem Donaldem Trumpem a s Volodymyrem Zelenským ve snaze dosáhnout příměří ve válce na Ukrajině, napsal server Politico.
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Šlo by o první takový summit od vpádu ruských vojsk na Ukrajinu v únoru 2022. Podle serveru norský premiér Jonas Gahr Störe, který schůzku v Oslu uspořádal, uvedl, že Witkoff v Rusku předloží návrhy mírových podmínek, včetně myšlenky třístranného americko-ukrajinsko-ruského summitu.
Jednání v Rusku
Samotného jednání v Rusku se zúčastní také Putinův zmocněnec Kirill Dmitrijev, se může podle TASS po internetu připojit další americký vyjednávač, Jared Kushner, zeť amerického prezidenta Donalda Trumpa.
Šéf ruské diplomacie Sergej Lavrov se vyjádřil, že Moskva si vyslechne návrhy americké strany, ale ústupky dělat nebude, dodal TASS.
V Petrohradu je dnes také čínský premiér Li Čchiang, který jednal se svým ruským protějškem Michailem Mišustinem o bilaterální spolupráci.
Ruská protivzdušná obrana přitom sestřelila tři drony v Leningradské oblasti, která obklopuje právě Petrohrad. Oznámil to gubernátor Alexandr Drozděnko. Nálet se obešel bez obětí, letecký poplach byl odvolán, dodal.