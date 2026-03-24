Trump zvažuje konkrétní jméno na budoucího vládce Íránu, píše Politico

Partnerem k jednání a možným budoucím vůdcem Íránu by se dle serveru mohl stát současný šéf íránského parlamentu Mohammad Bágher Ghálíbáf.
Ravid také napsal, že diplomaté z trojice zemí pomáhají předávat vzkazy mezi Washingtonem a Teheránem. „Zprostředkování pokračuje a přináší pokrok. Jednání se týkají ukončení války a vyřešení všech sporných otázek,“ citoval novinář svůj zdroj.
O tom, že spolu obě znesvářené strany v posledních dvou dnech vedly velmi dobré a produktivní rozhovory, v pondělí informoval americký prezident Donald Trump, který koncem února spolu s Izraelem údery zahájil.
Trump uvedl, že v neděli večer jeho zmocněnec Steve Witkoff a zeť Jared Kushner jednali íránským lídrem, jehož označil za respektovaného. Jeho jméno nesdělil, ale řekl, že nešlo o nejvyššího vůdce Modžtabu Chameneího. Jednání budou podle Trumpa pokračovat. Prezident USA uvedl, že Írán chce uzavřít dohodu a pokud k takové dohodě dojde, Spojené státy odeberou Íránu obohacený uran.
Ravid později na síti X napsal, že Witkoff a Kushner jednají s předsedou íránského parlamentu Ghálíbáfem. S odvoláním na nejmenovaného izraelského činitele také uvedl, že zprostředkovatelské země se snaží uspořádat schůzku v Islámábádu, která by se mohla konat ještě tento týden.
Írán by zastupoval Ghálíbáf, Spojené státy Witkoff a Kushner a případně i americký viceprezident J.D. Vance. Podle agentury AP ale Ghálíbáf odmítl, že se nějaká jednání s USA odehrála.
Ghálíbáf jako vhodný partner
Server Politico s odvoláním na dva zdroje z Trumpovy administrativy napsal, že Bílý dům v tichosti uvažuje o Ghálíbáfovi do budoucna jako o partnerovi k jednání a dokonce jako o možném vůdci Íránu. Ghálíbáf je podle nich přinejmenším některými představiteli Bílého domu vnímán jako vhodný partner, který by mohl v další fázi války zemi vést a vyjednávat s Washingtonem.
|
Ten však zatím není připraven upnout se ke konkrétní osobě a doufá, že při hledání někoho, kdo by byl ochoten uzavřít dohodu, prověří více kandidátů, uvedly zdroje serveru pod podmínkou zachování anonymity.
„Je vážným kandidátem,“ řekl jeden ze zdrojů, ale zdůraznil, že zatím nebylo přijato žádné rozhodnutí. „Patří mezi nejžhavější kandidáty...Musíme je ale prověřit a nesmíme to uspěchat,“ dodal.
Ghálíbáf je předsedou parlamentu od roku 2020. V minulosti byl vrchním velitelem vzdušných sil íránských revolučních gard, šéfem policejních složek a v letech 2005 až 2017 starostou Teheránu. Několikrát neúspěšně kandidoval na prezidentský úřad.
|
Teherán na pondělní Trumpovo tvrzení o probíhajících rozhovorech podle íránské agentury Fars reagoval vyjádřením, že s USA nejedná přímo ani nepřímo. Íránské ministerstvo zahraničí ovšem podle jiné íránské agentury Mehr uvedlo, že existují iniciativy směřující ke zmírnění konfliktu.
Mluvčí íránského ministerstva zahraničí v pondělí pozdě odpoledne podle agentury Reuters uvedl, že od 28. února, tedy začátku izraelsko-americké války proti Íránu, Teherán s Washingtonem nevedl žádná jednání. „Spřátelené země“ nicméně Íránu předaly zprávy, podle kterých USA žádají rozhovory ohledně ukončení války, dodal mluvčí s tím, že Teherán ještě neodpověděl.
|
14. března 2026