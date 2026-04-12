Jednání USA a Íránu v Islámábádu skončila bez dohody, uvedl Vance

Podle agentury Reuters dnes Vance novinářům v Pákistánu řekl, že jednání mezi USA a Íránem ráno skončily bez mírové dohody poté, co Íránci odmítli přijmout americké podmínky ohledně nevyvíjení jaderné zbraně.
"Prostým faktem však je, že potřebujeme vidět pozitivní závazek, že nebudou usilovat o jadernou zbraň a nebudou usilovat o nástroje, které by jim umožnily jaderné zbraně rychle získat," řekl Vance podle AP novinářům. "To je hlavní cíl prezidenta Spojených států. A toho jsme se snažili dosáhnout prostřednictvím těchto jednání," dodal Vance. Řekl, že byl během rozhovorů v neustálém kontaktu s prezidentem Donaldem Trumpem a dalšími lidmi z jeho administrativy.
Teherán předtím uvedl, že po Washingtonu chce, aby nevznášel přehnané a nezákonné požadavky. "Úspěch tohoto diplomatického procesu závisí na vážnosti a dobré vůli druhé strany, na vyhýbání se jakýmkoli excesům nebo nezákonným požadavkům a na akceptování legitimních práv a zájmů Íránu," uvedl na síti X mluvčí íránského ministerstva zahraničí. Pokrok v jednáních podle Teheránu závisí i na vážnosti a dobrých úmyslech ze strany USA. Agentura Tasním poté napsala, že dohodě zabránily právě údajně přehnané požadavky ze strany USA.
V sobotu a dnes se v Islámábádu uskutečnila první jednání mezi USA a Íránem o urovnání konfliktu, který v noci na středu zastavila dohoda o dvoutýdenním příměří. Válku proti Íránu USA spolu s Izraelem zahájily na konci února; od té doby si vyžádala tisíce obětí a otřásla globálními trhy.
Podle mluvčího íránského ministerstva zahraničí byla předmětem jednání v Pákistánu hlavní témata, která se týkala například Hormuzského průlivu, jaderného programu, válečných reparací, zrušení sankcí a úplného ukončení války proti Íránu a v regionu. Íránská televize Press TV uvedla, že neshody panovaly v různých otázkách, včetně Hormuzského průlivu a jaderných práv.
Agentura Tasním dnes s odvoláním na informovaný zdroj napsala, že Írán na další jednání nespěchá. Dokud Spojené státy nebudou souhlasit s rozumnou dohodou, nezmění se ani situace v Hormuzském průlivu, vyplývá z informací agentury.
Mluvčí íránského ministerstva zahraničí podle íránských médií, na něž se odvolává agentura Reuters, uvedl, že obě strany dosáhly shody na mnoha bodech, ale jejich názory se lišily ve dvou důležitých otázkách, což celkovou dohodu znemožnilo. Mluvčí ujistil, že kontakty a konzultace mezi Íránem, Pákistánem "a našimi dalšími přáteli" v regionu budou pokračovat. Mluvčí dodal, že nikdo nečekal dohodu už na prvních jednáních, která podle něj byla vedena v atmosféře nedůvěry.
Pákistán dnes naléhavě vyzval Spojené státy a Írán, aby i přes krach mírových rozhovorů v Islámábádu nadále dodržovaly dvoutýdenní dohodu o příměří. "Je nezbytné, aby strany i nadále dodržovaly svůj závazek k příměří," uvedl pákistánský ministr zahraničí Išak Dar. "Pákistán hrál a bude i v nadcházejících dnech hrát svou roli při usnadňování dialogu mezi Íránskou islámskou republikou a Spojenými státy americkými," dodal ministr.