Jednání USA a Íránu v Islámábádu po 21 hodinách skončilo bez dohody

Podle agentury Reuters dnes Vance novinářům v Pákistánu řekl, že jednání mezi USA a Íránem ráno skončily bez mírové dohody poté, co Íránci odmítli přijmout americké podmínky ohledně nevyvíjení jaderné zbraně.
"Prostým faktem však je, že potřebujeme vidět pozitivní závazek, že nebudou usilovat o jadernou zbraň a nebudou usilovat o nástroje, které by jim umožnily jaderné zbraně rychle získat," řekl Vance podle AP novinářům. "To je hlavní cíl prezidenta Spojených států. A toho jsme se snažili dosáhnout prostřednictvím těchto jednání," dodal Vance. Řekl, že byl během rozhovorů v neustálém kontaktu s prezidentem Donaldem Trumpem a dalšími lidmi z jeho administrativy.
Teherán předtím uvedl, že po Washingtonu chce, aby nevznášel přehnané a nezákonné požadavky. "Úspěch tohoto diplomatického procesu závisí na vážnosti a dobré vůli druhé strany, na vyhýbání se jakýmkoli excesům nebo nezákonným požadavkům a na akceptování legitimních práv a zájmů Íránu," uvedl na síti X mluvčí íránského ministerstva zahraničí. Pokrok v jednáních podle Teheránu závisí i na vážnosti a dobrých úmyslech ze strany USA. Agentura Tasním poté napsala, že dohodě zabránily právě údajně přehnané požadavky ze strany USA.
V sobotu a dnes se v Islámábádu uskutečnila první jednání mezi USA a Íránem o urovnání konfliktu, který v noci na středu zastavila dohoda o dvoutýdenním příměří. Válku proti Íránu USA spolu s Izraelem zahájily na konci února; od té doby si vyžádala tisíce obětí a otřásla globálními trhy.
Podle mluvčího íránského ministerstva zahraničí byla předmětem jednání v Pákistánu hlavní témata, která se týkala například Hormuzského průlivu, jaderného programu, válečných reparací, zrušení sankcí a úplného ukončení války proti Íránu a v regionu. Íránská televize Press TV uvedla, že neshody panovaly v různých otázkách, včetně Hormuzského průlivu a jaderných práv.