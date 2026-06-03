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Berlín, Paříž a Londýn cítí lepší pozici Zelenského a sondují, jak zapojit Putina

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  22:18
Německo, Francie a Británie vymýšlejí společně s Kyjevem plán, jak zapojit ruského prezidenta Vladimira Putina do rozhovorů o ukončení války. Ve středu to napsala agentura Bloomberg s odvoláním na nejmenované zdroje. Podle ní mají zmíněné evropské země pocit, že v poslední době posílila pozice ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského.
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Představitelé tří nejsilnějších evropských ekonomik vidí příležitost potenciálně přivést šéfa Kremlu k jednacímu stolu v době, kdy jednání vedená Spojenými státy zamrzla.

Ruské síly zaznamenávají v patové situaci na bojišti rostoucí ztráty, píše Bloomberg. Tlak na Kreml podle něj zvyšuje i to, že ukrajinská armáda dosahuje stále větších úspěchů se svými údery v hloubi Ruska. Ve vysokých kruzích v Moskvě prý existují určité známky odporu vůči válce.

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Podle lidí obeznámených s touto záležitostí diskutují představitelé Německa, Francie a Británie o možnosti vedení rozhovorů za účasti obou stran. Hovoří o tom také se svými ukrajinskými protějšky.

Zdroje agentury zároveň uvedly, že jakékoliv konečné rozhodnutí o tom, zda pokračovat v pokusech o jednání s Ruskem, je na Zelenském. Evropské země nebudou tlačit na Kyjev, aby přijal strategii, se kterou by nesouhlasil.

Ukrajinský prezident před časem uvedl, že by se Evropa měla pokusit zajistit si svou roli v dosavadních vyjednávacích snahách vedených především USA.

Myšlenka nynějšího navázání kontaktu s Ruskem má ale podle Bloombergu také své kritiky, včetně představitelů ze zmíněné trojice zemí. Ti se domnívají, že ještě není čas na hovory s Moskvou, neboť Putin neprojevil vážný úmysl jednat a má nadále maximalistické požadavky.

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Rusko chce ovládnout celý Donbas na východě Ukrajiny včetně opevněných měst a území, které invazní jednotky nedokázaly dobýt. Kyjev tento požadavek odmítá s tím, že kapitulace by vedla k další ruské agresi.

Spojenci Kyjeva by podle zmíněných kritiků měli využít současné situace k tomu, aby Ukrajině poskytli potřebné zbraně a dále zvýšili tlak na Kreml zpřísněním sankcí. Berlín, Paříž a Londýn by podle nich měly zároveň spolupracovat s Washingtonem ve snaze dostat Rusko k jednacímu stolu.

Bloomberg před pár dny napsal, že vysoce postavení činitelé z ruského ministerstva financí a centrální banky varovali Putina ohledně neudržitelnosti výdajů na válku proti Ukrajině, což agentura označila za nejzávažnější známku vnitřního rozdělení v Moskvě od začátku celoplošné invaze.

Šéfa Kremlu ale zatím varování příliš neovlivnila. Činitele pověřil, aby udrželi vojenské výdaje a hledali škrty jinde, napsal Bloomberg.

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