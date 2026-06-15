Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Kdo měl přednost? Srážku u Splitu mohou vyšetřovat rok, Češka zůstává v nemocnici

Autor:
  15:26
Vyšetřování lodního neštěstí u Splitu může trvat i rok, uvedli chorvatští činitelé, přičemž odmítli spekulovat, co bylo příčinou nehody. Z nemocnice propustili tři české občany, kteří srážku plachetnice s katamaránem přežili; jedna žena zůstává hospitalizovaná kvůli zlomenině.

„Po pozorování byly dvě ženy a jeden muž propuštěni do domácího ošetřování, zatímco jedna česká občanka byla hospitalizována na chirurgické klinice kvůli zlomenině. Dobře se zotavuje a není v ohrožení života,“ uvedla mluvčí nemocnice KBC Split Kristina Bitangová. Informaci potvrdilo i české ministerstvo zahraničí.

Katamarán, který se nedaleko Splitu v Chorvatsku srazil s plachetnicí. Při nehodě zemřeli čtyři Češi. (14. června 2026)
Čtyři Češi zemřeli u Splitu po srážce lodí (14. června 2026)
Katamarán, který se nedaleko Splitu v Chorvatsku srazil s plachetnicí. Při nehodě zemřeli čtyři Češi. (14. června 2026)
Plachetnice a další lodě proplouvají průlivem Splitska Vrata mezi chorvatskými ostrovy Šolta a Brač v Jaderském moři. (18. července 2025)
8 fotografií

„Její zdravotní stav se zlepšil natolik, že byla přeložena z jednotky intenzivní péče na standardní lůžkové oddělení,“ uvedl úřad v tiskové zprávě.

Při nedělní nehodě zahynuli čtyři lidé, všichni českého občanství. Tělo čtvrté oběti chorvatští potápěči našli v kabině plachetnice, potopená loď se nachází v hloubce více než 50 metrů. Tělo bude vyproštěno a loď bude vyzdvižena na hladinu.

Chorvatská média zveřejnila video, které údajně zachycuje tragickou srážku. „Do pr..., ve vodě je člověk, ve vodě je člověk! Krvácí!“ říká na něm svědek. Záběry se rozšířily na sociálních sítích.

Chorvatští potápěči našli v plachetnici tělo čtvrtého pohřešovaného Čecha

Šéf splitského přístavu Željko Kuštera na tiskové konferenci odmítl říci, co se přesně stalo. Podle něj vyšetřování stále probíhá, odmítl spekulovat o příčinách nehody.

Slaven Bušić, vyšetřovatel z Agentury pro vyšetřování nehod v letecké, námořní a železniční dopravě, připouští, že jde o jeden z nejvážnějších případů v jeho kariéře. Podle něj jde o mezinárodní vyšetřování, převážně jej ale povedou Chorvati.

Plachetnice s osmi lidmi plula pod francouzskou vlajkou, na palubě byli Češi. Portál HTR uvádí, že do vyšetřování se zřejmě zapojí i čeští vyšetřovatelé, kteří na to mají právo, ale není jasné, v jaké formě a kolik jich bude.

Bušić uvedl, že lhůta na podání vyšetřovací zprávy je rok, nevylučuje však, že se povede pátrání po příčinách srážky. „Důraz není kladen na rychlost, ale na fakta,“ zdůraznil. Katamarán Krilo Eclipse se přesunul do přístavu ve Splitu. Na jeho pravém trupu jsou vidět odřeniny pláště, žádné viditelné větší poškození však plavidlo zřejmě neutrpělo.

Otřesená posádka a pravidla plavby

„Je hrozné, co se stalo, všichni jsme otřeseni. Jsme rodinná firma a jsme všichni propojení, celá posádka je od včerejška v šoku. O kapitánovi můžu říct, že je vynikající, má přes 20 let zkušeností na katamaránu, mluvil jsem s ním, stejně jako s celou posádkou,“ řekl portálu 24sata Ivan Tomić, spolumajitel firmy provozující loď.

Portál cituje i jednoho z pasažérů, podle něhož byl katamarán vyroben v Japonsku. „Má výjimečnou manévrovatelnost, je určen pro mnohem nebezpečnější moře. Nevykazuje žádné větší poškození, vypadá to, že s ním ‚nic‘ není v nepořádku,“ uvedl.

Nejmenovaný jachtař se čtyřiceti lety zkušeností řekl 24sata, že pravděpodobnou příčinou nehody je nedbalost. „Na moři platí pravidlo, že plachetnice mají vždy přednost. Pravidlo také říká, že plachetnice se musí míjet bezpečně a v bezpečné vzdálenosti,“ řekl s tím, že lidé na katamaránu museli loď zahlédnout.

Tragédie byla otázka času, říkají experti po smrti Čechů u Splitu. Varovali marně

„Těžko říct, proč ke srážce došlo. Mohl nastat technický problém,“ dodal. Zdůraznil zároveň, že pokud má plachetnice spuštěné plachty a je poháněná motorem, její přednostní právo zaniká.

Vyjádření šéfa splitského přístavu naznačuje, že tak tomu mohlo být v tomto případě. „V tuto chvíli by ode mě bylo velmi neprofesionální říkat, kdo měl výhodu,“ uvedl Kuštera s tím, že nemá právo interpretovat předpisy. „Katamarán má v případě takové plachetnice přednost,“ řekl, „ale já tato pravidla nevykládám.“

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

Vstoupit do diskuse (17 příspěvků)

Nejčtenější

Talent nemá, zato obří zadnici. Necudná fotka stvrdila divnou slávu Kim Kardashian

Zbořit internet. Obálka s Kim Kardashianovou vyvolala obrovský mediální rozruch...

Je to fotka, nad níž se rozjela horečná intelektuální debata o objektivizaci ženského těla, feminismu i rasismu. Ale Kim Kardashianová se tehdy před objektivem svlékla především proto, aby stvrdila...

V Pařížské otevřel butik Patek Philippe. V Evropě jich je jen pět, hodinky tu stojí milion

(zleva) Martin Janna, Laura Ferrai area manažerka Patek Phillipe, Adrien Stern,...

V úterý 9. června se pozornost milovníků hodinek upírala k jediné adrese. V Pařížské ulici byl za účasti příznivců a milovníků značky i celebrit jako Tomáš Berdych a Tereza Maxová oficiálně otevřen...

KVÍZ: Mlovite hanácke? Otestujte se, jak byste obstáli na Hané

V obdobném odění dříve chodili lidé na Hané.

Lidé nepolíbení hanáckou mluvou leckdy nevěřícně kroutí hlavou, když zavítají do moravských končin a slyší tamní nářečí. Hanáčtina má přitom dlouhou historii, formovala se už od 13. století. Rodilí...

Tunel zlatonosným revírem. Podívejte se, jak vzniká středočeská část D3

Průzkumní štola Marie na místě budoucího tunelu Kamenná vrata na středočeské...

Přes šest set metrů už měří průzkumná štola Marie, na které si silničáři ověřují, že půjde postavit plánovanou dálnici D3 geologicky náročným terénem kolem Jílového u Prahy. Je to místo protkané...

A už je zase zelená. Do „Trumpovy“ draze přebarvené nádrže v D.C. se vrátily řasy

Jezírko u Lincolnova památníku ve Washingtonu zezelenalo. (14. června 2026)

Nejdřív si Američané stěžovali, že nákladná renovace nádrže u Lincolnova památníku ve Washingtonu nepřinesla žádnou změnu a oni nevidí rozdíl. No, teď už ho vidí. Jezírko totiž zezelenalo. První řasy...

Vláda kývla na konec poplatků ČT a Českému rozhlasu, chce jim dát méně peněz

Po jednání vlády, která odsouhlasila zrušení poplatků pro Českou televizi a...

Zrušení televizních a rozhlasových poplatků a jejich nahrazení financováním ze státního rozpočtu schválila vláda. „Nový zákon stanovuje jednoznačnou částku, kterou dostanou ze státního rozpočtu,“...

15. června 2026,  aktualizováno  15:53

Vyhladovět a pak dorazit, bojí se kontroly, tepe opozice vládu za veřejnoprávní média

Program konference je rozdělen do tematických bloků podle stínových...

Slovenská cesta je na obzoru, reagoval bývalý ministr kultury Martin Baxa (ODS) na zrušení koncesionářských poplatků a jejich nahrazení financováním ze státního rozpočtu, které v pondělí schválila...

15. června 2026  14:18,  aktualizováno  15:48

Propustíme až 700 lidí. Ředitelé ČT a rozhlasu reagují na změnu financování

Novým generálním ředitelem České televize se stal dosavadní šéf obchodu Hynek...

Generální ředitelé České televize (ČT) Hynek Chudárek a Českého rozhlasu (ČRo) René Zavoral jsou zaskočeni z vládního návrhu, který by veřejnoprávním médiím sebral ročně až 1,4 miliardy korun. Pokud...

15. června 2026  15:35,  aktualizováno  15:43

O obří železniční kontrakt u Prahy projevili zájem dva uchazeči. České dráhy byly levnější

Masarykovo nádraží v Praze

O třicetiletý kontrakt na provoz elektrických vlaků na území Středočeského kraje a Prahy projevili zájem RegioJet a České dráhy. Státem vlastněný dopravce byl po otevření obálek s nabídkami levnější....

15. června 2026  15:40

Česko se zapojí do unijní půjčky na vojenské vybavení. Může čerpat 50 miliard

V Ostravě je k vidění také tank Leopard 2A8, který pořizuje česká armáda. (21....

Zapojení Česka do unijní půjčky s názvem Bezpečnostní akce pro Evropu (SAFE) na vojenské vybavení schválila v pondělí vláda. Peníze mají směřovat na tanky Leopard 2A8 a vozy Tatra T-815. Z půjčky má...

15. června 2026  15:26

Kdo měl přednost? Srážku u Splitu mohou vyšetřovat rok, Češka zůstává v nemocnici

Katamarán, který se nedaleko Splitu v Chorvatsku srazil s plachetnicí. Při...

Vyšetřování lodního neštěstí u Splitu může trvat i rok, uvedli chorvatští činitelé, přičemž odmítli spekulovat, co bylo příčinou nehody. Z nemocnice propustili tři české občany, kteří srážku...

15. června 2026  15:26

Z tunelu Opevnění na stavbě D11 zbývá vyrubat čtvrtinu, v létě začne ražba dalšího

Ražba tunelu Opevnění na dálnici D11 z Trutnova k hranici s Polskem (15. června...

Stavbaři na dálnici D11 z Trutnova k hranici s Polskem dosud vyrubali zhruba tři čtvrtiny tunelu Opevnění. S ražbou začali v lednu a práce jdou podle plánu. V létě by se s technikou měli přesunout na...

15. června 2026  15:21

Spielberg chtěl režírovat Bonda. Dvakrát mě odmítli a teď na mě nemají, popisuje

Steven Spielberg na Oscarech v Los Angeles (15. března 2026)

Oscarový režisér Steven Spielberg prozradil, že toužil natočit bondovku. Odmítli ho dokonce dvakrát. Teď už by film o agentovi 007 odmítl a má i připravenou větu, kterou by producentům řekl.

15. června 2026  15:18

Domovům pro seniory chybí peníze. Až čtvrtina bude muset propouštět, ukázal průzkum

ilustrační snímek

Velké části domovů seniorů, pečovatelských služeb a dalších zařízení chybí peníze na provoz i výdělky. Některé zvažují propouštění a omezení péče. Ukázal to průzkum mezi 197 zařízeními, který...

15. června 2026  15:13

Vláda rozšířila seznam zakázaných návykových látek, další nechá zkoumat

Po jednání vlády, která odsouhlasila zrušení poplatků pro Českou televizi a...

Vláda zařadila na seznam zakázaných návykových látek dva opioidy. Celkem 17 substancí pak zapsala na seznam zkoumaných látek, které není možné v Česku legálně prodávat a vyrábět.

15. června 2026  15:02

Velkolepý mír s Íránem plný děr. Vyplavaly poplatky za lodě a Izrael pění

Premium
Americký prezident Donald Trump pořádá turnaj UFC Freedom 250 v Bílém domě ve...

Ke svému jubileu si Donald Trump nadělil vedle MMA zápasů i memorandum s Íránem. Ačkoliv slaví velkolepý mír, dohoda je plná děr. Írán do textu tajně vrátil poplatky za lodě, o jaderném programu se...

15. června 2026

Mrazy letos nejvíce zasáhly jabloně. Celková škoda bude až 1,5 miliardy korun

Rozkvetlá jabloň pokrytá ledem na jednom ze stromů sadu v Sasku. Chladné počasí...

Škody po mrazech letos nahlásilo 411 pěstitelů peckovin, drobného ovoce a jádrovin, poškozená plocha dosahuje 7200 hektarů. Nejvíce škod hlásili pěstitelé jablek.

15. června 2026  14:39

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.