„Po pozorování byly dvě ženy a jeden muž propuštěni do domácího ošetřování, zatímco jedna česká občanka byla hospitalizována na chirurgické klinice kvůli zlomenině. Dobře se zotavuje a není v ohrožení života,“ uvedla mluvčí nemocnice KBC Split Kristina Bitangová. Informaci potvrdilo i české ministerstvo zahraničí.
„Její zdravotní stav se zlepšil natolik, že byla přeložena z jednotky intenzivní péče na standardní lůžkové oddělení,“ uvedl úřad v tiskové zprávě.
Při nedělní nehodě zahynuli čtyři lidé, všichni českého občanství. Tělo čtvrté oběti chorvatští potápěči našli v kabině plachetnice, potopená loď se nachází v hloubce více než 50 metrů. Tělo bude vyproštěno a loď bude vyzdvižena na hladinu.
Chorvatská média zveřejnila video, které údajně zachycuje tragickou srážku. „Do pr..., ve vodě je člověk, ve vodě je člověk! Krvácí!“ říká na něm svědek. Záběry se rozšířily na sociálních sítích.
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Šéf splitského přístavu Željko Kuštera na tiskové konferenci odmítl říci, co se přesně stalo. Podle něj vyšetřování stále probíhá, odmítl spekulovat o příčinách nehody.
Slaven Bušić, vyšetřovatel z Agentury pro vyšetřování nehod v letecké, námořní a železniční dopravě, připouští, že jde o jeden z nejvážnějších případů v jeho kariéře. Podle něj jde o mezinárodní vyšetřování, převážně jej ale povedou Chorvati.
Plachetnice s osmi lidmi plula pod francouzskou vlajkou, na palubě byli Češi. Portál HTR uvádí, že do vyšetřování se zřejmě zapojí i čeští vyšetřovatelé, kteří na to mají právo, ale není jasné, v jaké formě a kolik jich bude.
Bušić uvedl, že lhůta na podání vyšetřovací zprávy je rok, nevylučuje však, že se povede pátrání po příčinách srážky. „Důraz není kladen na rychlost, ale na fakta,“ zdůraznil. Katamarán Krilo Eclipse se přesunul do přístavu ve Splitu. Na jeho pravém trupu jsou vidět odřeniny pláště, žádné viditelné větší poškození však plavidlo zřejmě neutrpělo.
Otřesená posádka a pravidla plavby
„Je hrozné, co se stalo, všichni jsme otřeseni. Jsme rodinná firma a jsme všichni propojení, celá posádka je od včerejška v šoku. O kapitánovi můžu říct, že je vynikající, má přes 20 let zkušeností na katamaránu, mluvil jsem s ním, stejně jako s celou posádkou,“ řekl portálu 24sata Ivan Tomić, spolumajitel firmy provozující loď.
Portál cituje i jednoho z pasažérů, podle něhož byl katamarán vyroben v Japonsku. „Má výjimečnou manévrovatelnost, je určen pro mnohem nebezpečnější moře. Nevykazuje žádné větší poškození, vypadá to, že s ním ‚nic‘ není v nepořádku,“ uvedl.
Nejmenovaný jachtař se čtyřiceti lety zkušeností řekl 24sata, že pravděpodobnou příčinou nehody je nedbalost. „Na moři platí pravidlo, že plachetnice mají vždy přednost. Pravidlo také říká, že plachetnice se musí míjet bezpečně a v bezpečné vzdálenosti,“ řekl s tím, že lidé na katamaránu museli loď zahlédnout.
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„Těžko říct, proč ke srážce došlo. Mohl nastat technický problém,“ dodal. Zdůraznil zároveň, že pokud má plachetnice spuštěné plachty a je poháněná motorem, její přednostní právo zaniká.
Vyjádření šéfa splitského přístavu naznačuje, že tak tomu mohlo být v tomto případě. „V tuto chvíli by ode mě bylo velmi neprofesionální říkat, kdo měl výhodu,“ uvedl Kuštera s tím, že nemá právo interpretovat předpisy. „Katamarán má v případě takové plachetnice přednost,“ řekl, „ale já tato pravidla nevykládám.“