Ruské ministerstvo obrany oznámilo zničení 1246 ukrajinských dronů. Nesdělilo však, kolik bezpilotních prostředků Ukrajina na Rusko vyslala.
Rozsahem jde nicméně o jeden z největších ukrajinských útoků od počátku rozsáhlé invaze, kterou Rusko zahájilo z rozkazu prezidenta Vladimira Putina v únoru 2022. Dosavadní rekord 1441 sestřelených ukrajinských dronů oznámila Moskva před dvěma týdny.
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Guvernér Jurij Sljusar uvedl, že v Rostovské oblasti protivzdušná obrana sestřelila přes 50 dronů, a to i nad městem Novošachťinsk, kde se nachází velká ropná rafinerie. Neinformoval však o žádných zásazích ani škodách.
Několik ruských a ukrajinských zpravodajských kanálů na telegramu však tvrdilo, že některé z dronů zasáhly rafinerii v Novošachťinsku a způsobily rozsáhlý požár. Tato rafinerie je vzhledem k blízkosti hranice s Ukrajinou a důležitosti pro zásobování jihu evropského Ruska a ruských vojsk poměrně častým terčem náletů.
V ruské Samarské oblasti zaútočily ukrajinské drony na „průmyslová zařízení“, uvedl gubernáror Vladislav Fedoriščev. Neupřesnil, co bylo cílem útoku, ale uvedl, že útok byl odražen a nezpůsobil žádné oběti ani zranění. K případným škodám se nevyjádřil.
O několik hodin dříve ukrajinské a ruské kanály na telegramu tvrdily, že drony zasáhly uzel čtyř ropovodů v této oblasti. Rozvodná stanice Samara, která podle nich byla tento měsíc napadena již podruhé, je součástí přepravní sítě provozované ruským státním ropným gigantem Transněfť.
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V Ruskem okupované části Záporožské oblasti podle místních, Moskvou dosazených úřadů zahynuli dva lidé a další dva byli zraněni poté, co ukrajinský dron zasáhl nemocniční vozidlo. Informaci nebylo možné ověřit z nezávislých zdrojů.