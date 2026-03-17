„Všichni (bývalí) prezidenti o tom věděli. Mluvil jsem s jistým prezidentem, kterého mám vlastně rád... Řekl: Kéž bych to udělal,“ prohlásil v pondělí Trump před novináři s odkazem na rozpoutání války s Íránem. „Ale neudělal to. Já to dělám,“ dodal Trump.
Republikánský prezident odmítl sdělit, o kterého z jeho předchůdců jde. „To vám nemůžu říct. Velmi by to uškodilo jeho kariéře, i když už žádnou kariéru nemá,“ řekl Trump. Když se ho jeden z novinářů zeptal, zda to byl jediný republikán na seznamu žijících exprezidentů, George Bush mladší, Trump odpověděl, že ne.
Šéf Bílého domu naznačil, že mluví o demokratovi, když řekl, že se jedná o člena politické strany, která ho nesnáší. Podle Trumpa ho navzdory tomu má daný exprezident rád. Na otázku, zda to byl Clinton, Trump odpověděl, že to nechce říct.
Clintonův mluvčí řekl stanici CNN, že exprezident s Trumpem v poslední době nemluvil o Íránu ani o ničem jiném. Stejně se podle CNN vyjádřili poradci Bushe, Obamy a Bidena.
„Velká hra šachů, nikdo nečekal, co se stane“
Trump podle deníku The New York Times v pondělí rovněž řekl, že ho šokovaly odvetné údery Íránu na americké spojence v Perském zálivu jako Katar, Saúdská Arábie, Bahrajn a Kuvajt. „Nebylo žádného experta, který by řekl, že se to stane,“ řekl prezident a válku přirovnal k „velké hře šachů na velmi vysoké úrovni, té nejvyšší“.
Spojené státy a Izrael zahájily 28. února údery proti Íránu, které zažehly regionální válku. Teherán a jeho spojenci v odvetě začali drony, balistickými střelami a raketami útočit nejen na Izrael a na americké vojenské objekty na Blízkém východě, ale i na civilní cíle v okolních arabských zemích. V první den izraelsko-amerických úderů byl zabit mimo jiné íránský nejvyšší duchovní vůdce Alí Chameneí.