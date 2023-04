Pomáhal postiženým a zneužíval ženy. Archa se vyrovnává s pravdou o vůdci

„V něco jsem věřila, v nějakou vizi, a pak vám řeknou, že to tak není. Frustruje mě to. Napáchalo to škodu u spousty lidí, kteří také věřili a nakonec zjistili, že to všechno byla lež,“ říká Azucena Bustamanteová. V Hondurasu, Mexiku a Dominikánské republice vede pobočky organizace Archa. Mluví o otci zakladateli Jeanu Vanierovi a jeho donedávna tajné temné stránce.

Prvotní zjištění z roku 2020 bylo neuvěřitelné: Jeden z vážených katolických lídrů dvacátého století, který vybudoval mezinárodní hnutí a víc než půl století pomáhal lidem s mentálním postižením, zprznil katolickou doktrínu o Ježíši a Panně Marii, aby ospravedlnil své vlastní sexuální choutky a zneužíval ženy.

S těmi mezi lety 1970 a 2005 „navazoval manipulativní sexuální vztahy“ a obvykle měl nad svými oběťmi „psychologickou kontrolu“. Poznatky druhé zprávy byly ještě horší: Hnutí, které založil, mělo ve svém nitru tajnou, mysticko-sexuální sektu. A vzniklo přesně proto, aby zatajilo její zvrácenou podstatu před církevními autoritami.

Mladé ženy obvykle ve věku mezi dvaceti a pětatřiceti lety byly „součástí kontinua chaosu, kontroly a zneužívání“. „Ne všechny svědkyně se nutně považovaly za oběti. Zdůraznily však zmatek mezi spirituální, citovou a sexuální rovinou, který vystihoval jejich vztah,“ píše se ve zprávě, která vyšla na konci ledna a čítá 868 stran.

„Údajné oběti měly pocit, že přišly o svobodnou vůli a že jejich sexuální aktivity byly vynucené nebo se odehrály za vynucených okolností,“ uvedla už první zpráva. Odhalení pravdy o Vanierovi a Arše srazilo její členy na kolena. Tím spíš, že sama komunita ustavila nezávislou vyšetřovací komisi poté, co před pár lety obdržela první stížnost jedné z Vanierových obětí, píše agentura AP.

Kanadský teolog a filozof Vanier zemřel v roce 2019 ve věku devadesáti let. Až do skandálního odhalení jej veřejnost a zvláště jeho příznivci považovali prakticky za svatého. Papež František také držitele Templetonovy ceny nazval „velkým křesťanem“. Jen v Kanadě po Vanierovi pojmenovali několik katolických škol a svému krajanovi udělili Řád Kanady i Řád Québecu. Hnutí Archa se z Francie rozšířilo do osmatřiceti zemí světa.

Národní a regionální lídři Archy se minulý týden sešli nedaleko Říma. Byla to jejich vůbec první schůze od chvíle, co hrůzné tajemství prasklo. Téma bylo jasné: Jaká bude naše cesta dál? A emoce byly stále rozjitřené. „Důležité je, abychom si už nikoho neidealizovali, včetně našeho zakladatele,“ říká členka komunity Loredana Morettiová s tím, že zpětně viděno, Vanier představoval typického vůdce s velkým charismatem. „Byl extrémně dobrý i zlý,“ podotýká.

Jeden zvrhlík se inspiroval u jiného zvrhlíka

Bývalý důstojník kanadského námořnictva Archu založil v roce 1964 na severu Francie. Zpočátku ve svém domě ubytoval dva duševně zaostalé muže a postupně podle AP vybudoval „katolictvím inspirovanou komunitu v utopickém stylu“, která se pak rozšířila do světa. Jeho myšlenkou bylo spojovat lidi bez postižení i s ním tak, aby spolu dokázali žít ve vzájemném respektu.

Syna vysoce postavených a silně věřících rodičů – jeho otec Georges Vanier působil jako generální guvernér Kanady – prý k myšlence přivedl pobyt v psychiatrické léčebně. Nelíbilo se mu, v jakých podmínkách tam pacienti žili a rozhodl se to změnit. Kromě bohulibého záměru ho však vedla ještě jedna pohnutka. Před vznikem Archy pobýval ve skupině L’Eau Vive (Živá voda).

Tu v padesátých letech založil francouzský dominikánský kněz Thomas Philippe, který své zvrácené učení údajně odkazuje na jediný zážitek z roku 1938. V Římě tehdy podle svých slov prožil „mystickou milost“, když si prohlížel fresku Madony v kostele Svaté Trojice nad Španělskými schody.

Postupem času začal tvrdit, že se Ježíš a Panna Marie oddávali incestu, a na této zkazce pak zakládal své „milosti“ – tedy sex se ženami. Kanaďan Vanier si právě toto „učení“ odnesl i do své komunity v severofrancouzském Trosly-Breuil. Ve Vatikánu se přitom o Philippeových praktikách dozvěděli už v roce 1952 a o čtyři roky později ho potrestali za „falešný mysticismus“.

Knězi zakázali veřejnou i soukromou službu, L’Eau Vive rozpustili a členům skupiny předem zatrhli jakékoliv případné snahy komunitu obnovit. Jenže Philippe s Vanierem a ženami, které se jim podařilo zmanipulovat, výzvu neuposlechli a scházeli se dál. Ukázala to soukromá korespondence a církevní archiválie, které prozkoumali vyšetřovatelé Archy. Philippe se po čase ke své dominikánské službě vrátil a Vanier založil Archu.

Podle lednové zprávy vyšetřovací komise to přitom udělal jen jako zástěrku pro skutečnost, že se navrátil k původní skupině L’Eau Vive a jejím „myšlenkám“. Komise uvádí, že altruista Vanier během let zneužil nejméně pětadvacet žen, které si k němu přišly pro pomoc a duchovní vedení. Počet obětí navíc bude spíš mnohem vyšší, dodává. Většina jeho zločinů se odehrála ve Francii.

„Oběti stále žijí nedaleko,“ cituje zprávu kanadská stanice CBC. Dnešní vůdci Archy už se zneužitým ženám omluvili, poděkovali jim za odvahu vystoupit se svým traumatem na veřejnost a posypali si popel na hlavu za to, že dění v organizaci neodhalili dřív. Podotkli přitom, že se svého otce zakladatele po prvních stížnostech začali na jeho činy ptát, ten jinam však pokaždé zalhal.

„Sami sebe se ptáme: Máme teď vyprávět náš příběh? Jaký je? Je to přerušený příběh,“ míní jedna z lídryň Archy Stacy Cates-Carneyová. Odhalení skandálu podle ní „roztříštilo“ způsob, jakým lidé v organizaci smýšleli o kořenech svého hnutí. „Jsme ve fázi zármutku. A z něj se lidé dostávají různě,“ dodává.

Poučením z Vanierovy kauzy jsou mimo jiné plánované pravidelné audity, které mají zabránit nevhodnému chování. Expert Vatikánu na problematiku prevence zneužívání, člen Papežské komise pro ochranu nezletilých a kněz Hans Zollner chválí Archu za její „nebojácnou“ odvahu odkrývat bolestivou pravdu o své minulosti.

Církev podle něj nemůže fenomén duchovních zneužívajících své postavení dál ignorovat. „Ještě před časem jsme o zneužívání moci, které je podstatou každého typu zneužívání, ať už jde o sexuální, psychické nebo spirituální, nemluvili. Jasně se ukázalo, že se tím musíme víc zabývat,“ říká Zollner.