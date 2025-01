Sbohem, tatínku! Le Penovy usmířila až smrt, v ulicích Francie se oslavovalo

„Úctyhodný věk vzal bojovníka, ale vrátil nám našeho otce,“ napsala na sociální síti X v narážce na komplikovaný vztah, který udržovala se svým otcem, jehož vystřídala v čele krajně pravicové strany.

Jean-Marie Le Pen zemřel ve věku 96 let, byl zakladatelem strany Národní fronta (FN), později přejmenované na Národní sdružení (RN).

Marine Le Pen @MLP_officiel Un âge vénérable avait pris le guerrier mais nous avait rendu notre père. La mort est venue nous le reprendre.



Beaucoup de gens qu’il aime l’attendent là-haut. Beaucoup de gens qui l’aiment le pleurent ici-bas.



Bon vent, bonne mer Papa ! oblíbit odpovědět

„Tam nahoře na něj čeká mnoho lidí, které měl rád. Mnoho lidí, kteří ho milovali, ho tady dole oplakává. Sbohem, tatínku!“ uvedla Le Penová, která se v okamžiku otcovy smrti nacházela tisíce kilometrů daleko na francouzském zámořském území, ostrově Mayotte, který jela navštívit po ničivém cyklonu Chido.

Vztahy mezi Jeanem-Marie Le Penem a Marine Le Penovou se v průběhu let prudce zhoršily poté, co se dcera v roce 2011 stala předsedkyní FN, strany, kterou její otec vedl 39 let a která se od té doby změnila na Národní shromáždění (RN). Le Penová ze strany učinila jednu z hlavních politických sil v zemi. Rodinné vazby oba obnovili v červnu 2018 u příležitosti Le Penových 90. narozenin.

Pohřeb Le Pena se uskuteční v sobotu v jeho rodném městě La Trinité-sur-Mer na západě Francie, oznámil ve středu místopředseda RN Louis Aliot, bývalý partner Marine Le Penové.

Jean-Marie Le Pen otřásl francouzskou politickou scénou, když se v roce 2002 nečekaně dostal do druhého kola prezidentských voleb proti Jacquesu Chirakovi, a to díky své dravé kombinaci populismu a charismatu, napsala agentura Reuters.

Zdrženlivě se k úmrtí Le Pena vyjádřil v úterý Elysejský palác. „Jako historická postava krajní pravice hrál téměř 70 let ve veřejném životě naší země svou roli, kterou rozsoudí až dějiny,“ uvedl prezidentský palác ve strohém prohlášení, které agentura DPA označila za nanejvýš stručné ve srovnání s reakcemi na jiná úmrtí.