„Výroky úředníků nechť komentují úředníci,“ vyjádřil se Macinka pro iDNES.cz.
Macinka na začátku měsíce v souvislosti s jednáním o startu ruských hráček na ostravském mistrovství světa kategorie do 18 let v lednu 2027 označil hokej za „mužský sport“ a uvedl, že feministky budou muset přežít akci „bez ruských mužatek“.
Za svůj výrok se později omluvil s tím, že jako o mužatkách hovořil pouze o ruských hráčkách, nikoliv o českých.
„Řekl, že to není o Češkách, ale o cizinkách. Rozhodl se, že svou genderovou předpojatost napraví otevřeným rasismem a neonacismem,“ komentovala Zacharovová Macinkovu omluvu. „Normální, že? Český ministr zahraničí v roce 2026,“ dodala.
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To mohl říct jen zženštilý muž. Macinkův výrok o hokejistkách rezonuje i v Rusku
Sportovní arbitrážní soud na konci října rozhodl, že se ruské týmy s okamžitou platností mohou účastnit hokejových šampionátů. Několik zemí, včetně Česka, Finska nebo Lotyšska, uvedlo, že trvají na vyloučení ruské reprezentace, která byla z mezinárodních soutěží vyloučena po zahájení ruské invaze na Ukrajinu v roce 2022, dokud válka neskončí.
Ministr vnitra ve středu oznámil, že ruským sportovcům nebude umožněn vstup na území České republiky.