Je mi ctí zabíjet vyšinuté šmejdy, napsal Trump. Zkritizoval obraz války v médiích

Autor: ,
  9:23
Spojené státy naprosto ničí teroristický režim v Íránu – vojensky, ekonomicky i jinak. Na své síti Truth Social tak zrekapituloval dosavadní vývoj americko-izraelské války proti islámské republice americký prezident Donald Trump. Ve svém příspěvku uvedl, že je mu „ctí zabíjet vyšinuté šmejdy“, tedy vysoké představitele íránského teokratického režimu, a postěžoval si přitom na obraz války v části amerických médií.
Donald Trump (12. března 2026)

Donald Trump (12. března 2026) | foto: Reuters

Billboard v Tel Avivu vyjadřující dík Donaldu Trumpovi (12. března 2026)
USA zlikvidovaly deset íránských minonosných lodí. (10. března 2026)
Torpédoborec USS Frank E. Petersen Jr. odpaluje střelu Tomahawk během operace...
Následky útoků v íránském Teheránu. (11. března 2026)
19 fotografií

„Zcela ničíme teroristický režim Íránu, vojensky, ekonomicky i jinak, ale pokud si přečtete upadající New York Times, nabudete mylného dojmu, že nevítězíme,“ napsal šéf Bílého domu.

Izrael s USA zahájily koordinované vzdušné údery proti Íránu poslední únorový den s proklamovaným cílem zničit jaderný program a vojenské kapacity Teheránu. Údery také zabily mnoho vedoucích představitelů režimu včetně nejvyššího duchovního vůdce Alího Chameneího.

„Íránské námořnictvo je zničeno, jejich letectvo už neexistuje, rakety, drony a všechno ostatní je decimováno a jejich vůdci byli vymazáni z povrchu zemského,“ uvedl v aktuálním vyjádření americký prezident. „Máme bezkonkurenční palebnou sílu, neomezenou munici a spoustu času – sledujte, co se s těmito vyšinutými šmejdy stane dnes,“ upozornil Trump.

Že ropa zdražuje? Aspoň vyděláme, hlavní je boj s impériem zla, napsal Trump

„Zabíjejí nevinné lidi po celém světě už 47 let a teď je zabíjím já, jako 47. prezident Spojených států amerických. Je mi velkou ctí to dělat!“ uzavřel Trump svůj nový příspěvek na Truth Social.

Šéf Bílého domu v posledních dnech několikrát zopakoval, že většiny cílů již bylo v předstihu dosaženo a že válka brzy skončí. Ve středečním rozhovoru se serverem Axios však Trump také zdůraznil, že válka skončí, až v okamžiku, kdy se pro konec bojů rozhodne on sám. Podle představitelů USA a Izraele však neexistuje žádná interní směrnice o tom, kdy by údery mohly skutečně skončit, podotkl Axios.

Vstoupit do diskuse (90 příspěvků)

Nejčtenější

Chladný pohled a pevný stisk. Kim s dcerou na střelnici otestovali novou zbraň

Severokorejský vůdce Kim Čong&#8209;un navštívil továrnu na střelné zbraně, kde...

Fotografie zveřejněné ve čtvrtek ukazují severokorejského vůdce Kim Čong‑una při jeho návštěvě továrny na střelné zbraně. Přímo na střelnici si vyzkoušel novou pistoli nedávno uvedenou do...

Před a po. Satelitní snímky ukazují Írán po týdnu destrukce

O co všechno již Írán v současné válce s USA a Izraelem přišel, zachycují...

O co všechno již Írán v současné válce s USA a Izraelem přišel, zachycují srovnávací satelitní snímky. Poškozena je zejména tamní vojenská infrastruktura, například vchody do tunelů v raketovém...

V kauze Epstein vydali dokumenty týkající se obvinění Trumpa ze zneužití nezletilé

Američtí demokraté zveřejnili nové snímky z Epsteinova sídla. (12. prosince...

Americké ministerstvo spravedlnosti ve spisech o sexuálním predátorovi Jeffreym Epsteinovi zveřejnilo dokumenty Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) související s obviněním, že prezident Donald...

Ruku jí žvýkal medvěd, on zuřivě mačkal spoušť. Fotka jim otevřela cestu ke slávě

Ria Kuykenová se ocitla v medvědích spárech. Pimmy se jí zakousl do levé paže,...

V bílých lodičkách se procházela manéží, místo potlesku ji však čekalo děsivé přivítání. Před zraky diváků ji zběsile napadl medvěd. Strhující moment zachytil nizozemský fotograf Cees de Boer. Jeho...

Poslanci dorazili v lidových krojích, oblékli ho i Okamura a ministr Klempíř

Předseda Sněmovny a SPD Tomio Okamura, místopředseda ANO Radek Vondráček a...

Sněmovnu v úterý ovládl folklor. Několik desítek poslanců v úterý do práce dorazilo v lidových krojích. V dolní komoře parlamentu se z toho už stává každoroční tradice. Letos to byl už třetí ročník...

Koalice hodlá změnit zákon o podpoře bydlení. Chce ho „vykostit“, řekl Bartoš

Přímý přenos
Sněmovna projednává návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok...

Na mimořádné schůzi na žádost koalice ANO, SPD a Motoristů sobě se poslanci začali zabývat vládním návrhem změny zákona o podpoře bydlení. Nynější ministr práce a sociálních věcí za ANO Aleš Juchelka...

13. března 2026,  aktualizováno  10:10

V USA stále vysvětluju, kde je Česko, říká moderátorka Českých lvů Bianca Cristovao

Rozhovory Moniky Zavřelové: Hostem byla moderátorka Českých lvů Bianca...

Když se stand-up komička Bianca Cristovao rozhodla před lety odejít do Spojených států, nepředstavovala si, že tam jednou získá občanství. A už vůbec ne, že ji po patnácti letech čeká návrat do Česka...

13. března 2026

Vyhozené miliony? Odpuzovače zvěře kolem silnic nefungují, ukázala studie

Premium
ilustrační snímek

Každá devátá dopravní nehoda v Česku je způsobena srážkou se zvířetem. Stát, kraje i myslivci investují desítky milionů korun ročně do odpuzovačů kolem silnic, rozsáhlá vědecká studie Agentury...

13. března 2026

V bytě živořilo přes dvacet nemocných koček, policie našla v mrazáku sto koťat

ilustrační snímek

Závažný případ týrání zvířat vyšetřují tepličtí kriminalisté. Chovatelka měla v bytě 2+1 25 koček v nevhodných podmínkách. Zvířata byla podvyživená, měla hnisavé záněty kůže, svrab v uších a záněty v...

13. března 2026  9:58

Pohřešovanou ženu, která mluvila o sebevraždě, viděli ve Varech. Cestuje vlakem

Pohřešovaná žena by na sobě mohla mít dámský černý kabát s bílým vzorem.

Policisté rozšířili oblast pátrání po dvaačtyřicetileté ženě z Jablonecka, která hovořila o sebevraždě. Svědci ji v průběhu týdne viděli v Karlových Varech. Policisté proto přikládají její aktuální...

11. března 2026  12:35,  aktualizováno  13. 3. 9:51

Už jen s europoslankyní Nagyovou. Soud oddělil Babišovu část kauzy Čapí hnízdo

Premiér Andrej Babiš

Městský soud v Praze vyloučil k samostatnému řízení část kauzy Čapí hnízdo, která se týká premiéra Andreje Babiše (ANO). Kvůli rozhodnutí Sněmovny o nevydání k trestnímu stíhání u něj nyní nelze v...

12. března 2026  12:07,  aktualizováno  13. 3. 9:33

Veterináři mají stávkovou pohotovost. Škrty ohrožují bezpečnost potravin, tvrdí

V areálu společnosti Agro-V ve Valdíkově na Třebíčsku začala 12. listopadu 2025...

Odboráři Státní veterinární správy (SVS) vyhlásili stávkovou pohotovost. Reagují tak na dlouhodobě se zhoršující personální, organizační i finanční situaci úřadu, ohlásil Odborový svaz státních...

13. března 2026  9:32

Roxette píše příběh o dobývání Ameriky, osudové ráně a velkém návratu do Česka

Ve spolupráci
Benátská! 2026 bude ve velkém stylu, přijede i skupina Roxette.

Když se v březnu 1989 v amerických rádiích poprvé ozvalo sebevědomé „walking like a man, hitting like a hammer“, doprovázené syrovým kytarovým riffem písně The Look, málokdo tušil, že právě začíná...

13. března 2026  9:27

Je mi ctí zabíjet vyšinuté šmejdy, napsal Trump. Zkritizoval obraz války v médiích

Donald Trump (12. března 2026)

Spojené státy naprosto ničí teroristický režim v Íránu – vojensky, ekonomicky i jinak. Na své síti Truth Social tak zrekapituloval dosavadní vývoj americko-izraelské války proti islámské republice...

13. března 2026  9:23

Největší hit UB40 se proslavil až díky Nelsonu Mandelovi. Určitě zazní i v Praze

Členové skupiny UB40 Astro, Ali Campbell a Mickey Virtue v březnu 2018

Britská reggae-popová kapela UB40, která stojí za hity jako Red Red Wine nebo (I Can’t Help) Falling in Love With You, vystoupí 13. března ve Foru Karlín. Připomeňte si pět zajímavostí o jedné z...

13. března 2026  9:09

Předali jsme výhry Porodnicím roku. Poděkování těm, kteří stojí u prvních okamžiků života
Předali jsme výhry Porodnicím roku. Poděkování těm, kteří stojí u prvních okamžiků života

Radost z vítězství v naší komunitní volbě Porodnice roku už má i svou hmatatelnou podobu. Do třech vítězných porodnic totiž osobně dorazila...

Další raketa z Íránu? Na základně Incirlik v Turecku se rozezvučely sirény

Americká stíhačka F-16 přistává na základně Incirlik na jihu Turecka (9. srpna...

Na turecké vojenské základně Incirlik se v noci na pátek rozezněly sirény. Na sítích lidé zveřejňují záběry zářícího objektu, který prolétl oblohou, což podle nich ukazuje na raketu vyslanou směrem k...

13. března 2026  9:09

Řidič s naslouchátkem na přechodu srazil jedenáctiletou dívku, hledá ho policie

Přechod na křižovatce ulic Ke Krči a Nad Přívozem v Praze 4. (13. března 2026)

Policie pátrá po řidiči, který ve čtvrtek odpoledne srazil v pražském Braníku na přechodu pro chodce jedenáctiletou dívku. Řidič nejprve zastavil a zajímal se o zdravotní stav dívky, pak ale odjel,...

13. března 2026  9:03

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.