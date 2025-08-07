Tajná služba USA nechala zvýšit hladinu řeky v Ohiu, kde Vance jezdil na kajaku

Žádost podala Tajná služba Spojených států (USSS) s cílem zajistit bezpečnou navigaci viceprezidentovy ochranky během výletu na řece Little Miami River, uvedlo podle listu The Guardian USACE.
Jeden zdroj deníku anonymně sdělil, že důvodem pro požadavek o zvýšení hladiny nebyla pouze podpora Vanceovy ochranky z řad USSS, ale také vytvoření „ideálních podmínek pro jízdu na kajaku“. List uvedl, že toto tvrzení nemohl nezávisle ověřit.
Vance byl v Ohiu spatřen na své 41. narozeniny 2. srpna, píše The Guardian s odvoláním na příspěvky na sociálních sítích, na kterých je viceprezident vidět na řece, která je odtokem z jezera Caesar Creek Lake.
Podle The Guardian tato zpráva vyvolává otázky, zda Vanceův úřad nevyužil veřejnou infrastrukturu pro jeho osobní rekreaci v době, kdy administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa podnikla škrty ve výši miliard dolarů ve státní správě, zahraniční pomoci a vědeckém výzkumu.