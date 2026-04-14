Míč je na íránské straně hřiště, USA dosáhly pokroku, míní viceprezident Vance

Autor: ,
  7:17
Spojené státy v rozhovorech s Íránem dosáhly značného pokroku. V rozhovoru se stanicí Fox News to v noci na dnešek prohlásil americký viceprezident J. D. Vance, který jednání v pákistánské metropoli Islámábádu za americkou stranu vedl. Rozhovory skončily v neděli bez dohody, podle Vanceho je nyní na Teheránu, aby jednal.

Vance rovněž řekl, že USA očekávají, že Írán učiní pokrok v otevření Hormuzského průlivu, který je klíčovou tepnou pro vývoz ropy a zemního plynu ze států Perského zálivu. Viceprezident zároveň varoval, že pokud tak Teherán neučiní, rozhovory se změní.

Jednání mezi USA a Íránem v Islámábádu, kterého se zúčastnil viceprezident J.D. Vance. (12. dubna 2026)
„Opravdu si myslím, že míč je na íránské straně hřiště, protože jsme na stůl položili opravdu hodně. Také jsme zcela vyjasnili naše hranice,“ citoval Reuters Vanceho.

Maximalistické požadavky, sporné body a nedůvěra. Proč se USA a Írán nedohodly

V sobotu a v neděli se v Islámábádu uskutečnila první jednání mezi USA a Íránem o urovnání konfliktu, který dočasně zastavila dohoda o dvoutýdenním příměří. Válku proti Íránu USA spolu s Izraelem zahájily na konci února; od té doby si vyžádala tisíce obětí a otřásla globálními trhy.

USA a Írán údery zahájily s deklarovaným cílem zabránit islámské republice získat jaderné zbraně. Teherán, který svůj nukleární program označuje za výhradně mírový, v odvetě podnikal útoky na Izrael a země v Perském zálivu, kde jsou americké základny, a na tamní průmyslovou, zejména ropnou infrastrukturu. Pomáhaly mu proíránské milice v Iráku, na Izrael ale útočí také libanonské militantní hnutí Hizballáh či jemenští povstalci.

11. dubna 2026
