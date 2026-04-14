Vance je smutný z Orbánovy porážky. S Magyarem chceme spolupracovat, míní

Autor: ,
  6:31
Americký viceprezident J. D. Vance je smutný z volební porážky maďarského premiéra Viktora Orbána, je si ale jistý, že Spojené státy s jeho nástupcem budou dobře spolupracovat. Vance to prohlásil v rozhovoru se stanicí Fox News. Vance těsně před nedělními volbami přijel do Budapešti, kde podpořil Orbána a kritizoval Evropskou unii, která podle něj hanebně zasahovala do maďarských parlamentních voleb.
Maďarský premiér Viktor Orbán se v Budapešti v setkává s viceprezidentem USA J. D. Vancem. (7. dubna 2026)

13 fotografií

Orbán byl u moci nepřetržitě od roku 2010, v neděli ale jeho strana Fidesz prohrála s opozičním hnutím Tisza v čele s Péterem Magyarem, který bude pravděpodobně příštím premiérem. Tisza navíc získala dvoutřetinovou ústavní většinu.

Nikdo nepomohl s řešením konfliktu na Ukrajině tak jako Orbán, lichotil Vance

Vance Maďarsko navštívil před týdnem ve snaze zvrátit nepříznivé průzkumy veřejného mínění, které favorizovaly Magyara. V projevu v Budapešti hovořil mimo jiné o tom, že „bruselští byrokraté“ EU se v opozici vůči Orbánovi pokusili poškodit maďarskou ekonomiku a energetickou nezávislost. Po boku maďarského premiéra to na tiskové konferenci označil za jeden z nejhorších příkladů zahraničního vměšování do voleb. Sám svou přítomnost v Maďarsku pár dní před volbami za vměšování nepovažoval.

7. dubna 2026
Vstoupit do diskuse (33 příspěvků)

Nejčtenější

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.