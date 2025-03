Vanceův bratranec bojoval na Ukrajině. Po jeho hádce se Zelenským se dusil zlostí

Když Nate slyšel, jak jeho bratranec J. D. Vance spolu s Donaldem Trumpem slovně napadli ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, byl vzteky bez sebe. „Málem jsem se udusil, když jsem viděl, čím J. D. obhajuje svůj postoj k válce na Ukrajině,“ říká v rozhovoru rozhořčeně.

Byl značně zklamaný. „J. D. je dobrý chlap – inteligentní,“ hájil viceprezidenta. „Myslel jsem, že to, co tvrdí, je jen taková politická hra, kvůli voličům, ale to, co udělal společně s Trumpem ukrajinskému prezidentovi, byla léčka absolutní zlovůle,“ rozčiluje se.

Nate Vance, sedmačtyřicetiletý bývalý mariňák a řadový pracovník ropné společnosti v texaském San Antoniu, toužil po dobrodružství. Na Ukrajinu se podíval poprvé v roce 2022. Tři měsíce po vypuknutí ruské invaze se dostal do Lvova, kde pomáhal hlavně s lékařstvím a logistikou.

„Viděl jsem, že se píše historie, a chtěl jsem se jí účastnit.“ Nate Vance – odpovídající na otázku, proč se rozhodl bojovat na Ukrajině.

Poté se díky svým zkušenostem z americké námořní pěchoty dostal do dobrovolnického praporu, přezdívaného Da Vinciho vlci. V červnu 2022 se pak dostal až k Donbasu, kde hájil ukrajinské území. V roce 2023 se zúčastnil bojů v Bachmutu. Bojoval také u Kupjansku, Avdijivky a Pokrovsku.

U Vanceových je veselo

Do rodné Ameriky se vrátil po třech letech letos v lednu. Svého bratrance se prý pokusil kontaktovat, avšak marně. „Není snadné kontaktovat amerického viceprezidenta,“ dodává. Jako republikán se však s nesoulady v blízkém okruhu setkává nejen u bratrance.

Jeho matka, Donna Morenová, plně podporuje názory J. D. Vance a na svém facebookovém profilu o Zelenském dokonce tvrdí, že je to „malý domýšlivý sráč“.

Schůzka, která ovlivnila dění ve východní Evropě, se konala 28. února v Bílém domě. Došlo při ní k výměně názorů s překřikováním mezi prezidenty obou zemí, připojil se i viceprezident. Zelenskému americká strana vyčetla mimo jiné to, že je nevděčný, že dostatečně nepoděkoval, nebo že je v pozici, kdy nemá trumfy v rukávu.

28. února 2025