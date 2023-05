Pro mladé Brity už je monarchie pasé, říká z Londýna zpravodaj rozhlasu

„Obliba královské rodiny roste s věkem Britů. Mladší lidi vlastně vůbec nezajímá,“ říká zpravodaj Českého rozhlasu. „Je zajímavé, že jen pro tři lidi z deseti je v Británii existence královské rodiny pro jejich život velmi důležitá.“

Po smrti Alžběty II. se vše změnilo

Podle něj tyto údaje odpovídají i tomu, jaký zájem je o samotnou korunovaci. „Připravuje se zejména Londýn. Už o minulém víkendu byla většina ulic hlavního města vyzdobená. Můžeme vidět vlajky. Některé obchody, některé restaurace, některé kavárny, ale i třeba lidé ve svých oknech připravili výzdobu, ale mnozí zase ne.“

„Záleží na tom, jak se k této události osobně postaví každý člověk. Ale samozřejmě pokud se budeme bavit o mediální a politické scéně, když si otevřete jakékoliv noviny nebo zapnete televizi, tak je pochopitelně korunovace tématem číslo jedna a probírá se ze všech možných úhlů,“ dodává zpravodaj.

Optika Britů se podle něj proměnila po smrti královny Alžběty II. Za její vlády byly oslavy spontánní a upřímné, královna byla nezpochybnitelnou autoritou. „Ale když královna loni v září zemřela, opatrně se tu rozpoutala debata o tom, jak s monarchií, s celým systémem dál. Ale není to zatím debata oficiální.“

Pro mladé je monarchie pasé

„Mám někdy pocit, že v České republice vnímáme královskou rodinu jinak než lidé tady v Británii. Pro nás je to něco zajímavého, atraktivního, trochu pohádkového. Ale když se do tohoto systému narodíte, musíte se k němu nějak postavit,“ pokračuje Jaromír Marek.

„Znám řadu lidí, kteří nejsou vůbec fanoušky královské rodiny a nemusí to být třeba přímo republikáni. Zkrátka je to nezajímá. Pro ně je královská rodina a monarchie už opravdu trochu pasé. Od korunovace Alžběty II. se monarchie skutečně velmi změnila,“ míní zpravodaj.

Podle něj je ale nepochybné, že Karel III. dokončí své vládnutí a po něm s největší pravděpodobností nastoupí jednoho dne princ William. „Ale co bude dál? To si musí Britové vydiskutovat sami. A bude záležet na tom, jak bude Karel vládnout.“

Obliba monarchie je nejnižší v historii

„On sám už naznačoval, že by chtěl vládnout trochu jinak, moderněji. Že by chtěl zeštíhlit královskou rodinu a uvidíme, nakolik se mu to podaří a jak se bude vyvíjet jeho popularita. A nebude to mít snadné,“ myslí si Jaromír Marek.

„Podle posledních průzkumů je obliba královské rodiny a monarchie jako takové během této korunovace nejnižší za poslední desítky let a možná nejnižší, jaká kdy byla, a to s výjimkou dramatického období kolem rozvodu současného krále s princeznou Dianou. Takže jestli královská rodina a monarchie v Británii přežije, to záleží jen na Britech,“ uzavírá zpravodaj.

Jak je populární Karlova druhá manželka Camilla? Jak ublížil královské rodině konflikt s princem Harrym? V čem se bude sobotní korunovaci lišit od předešlých? A daří se novému králi zklidňovat současnou komplikovanou ekonomicko-politickou atmosféru v zemi? I na to odpovídal v Rozstřelu Jaromír Marek.