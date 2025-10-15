Muž za Trumpovými úspěchy. Zeť Kushner zajistil mír Gaze, v regionu má obří byznys

Premium

Fotogalerie 66

Jared Kushner přijímá potlesk v izraelském parlamentu v Jeruzalémě. (13. října 2025) | foto: Jalaa MareyAP

Ditta Stein
  10:54
Jared Kushner, zeť amerického prezidenta Donalda Trumpa a jeho někdejší poradce, se vrací do centra světové diplomacie. Spolu s vyslancem Stevem Witkoffem sehrál klíčovou roli při zprostředkování příměří v Pásmu Gazy. Zároveň však čelí otázkám ohledně svých miliardových vazeb na země, které se na jednáních podílejí.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Kushner před týdnem spolu s Witkoffem odcestoval do egyptského letoviska Šarm aš-Šajch, aby se zúčastnili jednání, které vyústilo v průlomovou dohodu o propuštění rukojmích ze spárů Hamásu a částečném stažení izraelských jednotek z Pásma Gazy.

Trump svého zetě za jeho roli veřejně ocenil. „Mám Jareda. Nenajdete nikoho schopnějšího,“ prohlásil s tím, že Kushner „zná region, zná lidi, zná mnoho hráčů“, čímž zdůraznil hodnotu jeho vztahů na Blízkém východě.

Umí jednat s Netanjahuem a rozumí arabským zemím. Zapomeňte na mou politickou orientaci, jsem více než šťastný, že mu mohu vyjádřit uznání, které si zaslouží.

Thomas R. Nides, demokrat, bývalý velvyslanec v Izraeli

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Je tam opravdu tak draho? Podívejte se, co a za kolik prodává Lidl v USA

Jsou potraviny v USA tak drahé, jak se všeobecně traduje? Aby bylo srovnání co nejvěrnější, připravili jsme prohlídku americké prodejny řetězce Lidl. Část sortimentu je shodná s tím evropským,...

Kde je ta humanitární pomoc? Izraelci prohledali lodě Thunbergové, nic jsme nenašli, tvrdili

Kde je ta humanitární pomoc, kterou údajně vezli aktivisté v čele s Gretou Thunbergovou do Pásma Gazy v konvoji lodí? Izraelská armáda prohledala všechna zadržená plavidla, ale žádnou pomoc prý...

„Měla jsem smazat všechno.“ Sedláčková hájí Turkovy facebookové příspěvky

Poslankyně za Motoristy Gabriela Sedláčková v minulosti dostala od Filipa Turka heslo k jeho Facebooku, aby smazala nevhodné příspěvky. V rozhovoru pro iDNES.cz řekla, že měla být v mazání...

Fotky z masakru otevřely Americe oči. Tohle už neututláme, lamentoval Pentagon

Masakr civilistů ve vietnamské vesnici My Lai z března 1968 je jednou z nejtemnějších kapitol americké moderní historie. Svět se o hrůzné události dozvěděl i díky mladému fotografovi Ronaldovi...

Je to potížistka, potřebuje doktora, řekl Trump o Thunbergové. Ta vrátila úder

Americký prezident Donald Trump se opětovně vysmál švédské aktivistce Gretě Thunbergové. Označil ji za blázna trpícího problémy se zvládáním hněvu a řekl, že potřebuje lékaře. Aktivistka odpověděla,...

Muž za Trumpovými úspěchy. Zeť Kushner zajistil mír Gaze, v regionu má obří byznys

Premium

Jared Kushner, zeť amerického prezidenta Donalda Trumpa a jeho někdejší poradce, se vrací do centra světové diplomacie. Spolu s vyslancem Stevem Witkoffem sehrál klíčovou roli při zprostředkování...

15. října 2025  10:54

Vznikající Babišova vláda chce, ať ta končící Fialova předloží opět rozpočet

Mezi vznikající vládou Andreje Babiše a tou končící Petra Fialy probíhá spor. Hnutí ANO požaduje, aby současná vláda poslala znovu do Sněmovny návrh státního rozpočtu na příští rok. Končící kabinet...

15. října 2025  6:19,  aktualizováno  10:53

Ve věku 51 let zemřel D’Angelo, zpěvák a průkopník neo-soulu podlehl rakovině

V úterý zemřel americký zpěvák D’Angelo, bylo mu 51 let. Držitel několika cen Grammy, vlastním jménem Michael Eugene Archer, pomohl v 90. letech etablovat hudební žánr neo-soul. Proslul například R&B...

15. října 2025  10:52

Majitel domu pobodal nájemníky, pak zabil sebe. Policie popsala hrůzu na Rakovnicku

Úterní konflikt v Lužné na Rakovnicku, který vyústil v jednoho mrtvého a dva vážně zraněné, se podle policistů odehrál mezi majitelem domu a jeho dvěma nájemci. Dosavadní vyšetřování odhalilo, že...

15. října 2025  10:03,  aktualizováno  10:51

ANO, Motoristé a SPD řeší program vlády. Euro a emisní povolenky ne, EET ano

Představitelé ANO s partnery ze vznikající koalice s Motoristy sobě a SPD diskutují ve Sněmovně o programovém prohlášení budoucí vlády Andreje Babiše i o některých zákonech, jejichž rychlé...

15. října 2025  5:26,  aktualizováno  10:50

Pokud je to realita, je to zavrženíhodné, říká Schillerová k nové Turkově kauze

Šibenici a nábojnici na voze cizího diplomata, tedy novou kauzu poslance za Motoristy sobě Filipa Turka, s nímž strana dosud počítala na post ministra zahraničí, už komentovali politici hnutí ANO....

15. října 2025  10:23,  aktualizováno  10:40

Běžec při půlmaratonu zkolaboval brzy po startu, s masáží srdce začali soupeři

Velmi dramatické okamžiky se o víkendu odehrály na běžeckých závodech v Třeboni. Jeden z běžců zkolaboval krátce po startu. Několik závodníků se mu snažilo pomoct nepřímou masáží srdce až do příjezdu...

15. října 2025  10:32

Z havarovaného náklaďáku unikl formaldehyd, hasiči udělali hráze ze sorbentu

V Netvořicích na Benešovsku po půl deváté ráno havarovalo auto s návěsem, vezlo formaldehyd. Část nebezpečné látky unikla, hasiči udělali hráze ze sorbentu. Nebezpečí podle policie nehrozí. Nikdo...

15. října 2025  9:33,  aktualizováno  10:19

Další Turkův škraloup. Na auto saúdské ambasády dal vzkaz se šibenicí a nábojem

Čestný prezident Motoristů sobě Filip Turek před osmi lety vyhrožoval zaměstnanci saúdskoarabské ambasády. Za stěrač auta mu dal obrázek šibenice a velkou loveckou nábojnici. Vyplývá to z tehdejšího...

15. října 2025  8:52,  aktualizováno  10:14

Klášter u Milána zničil oheň. Jeptišky zachránily relikvie svatého chlapce

Klášter Bernaga u italského Milána zničil požár. V budově ze 17. století pobývalo 21 jeptišek z řádu sv. Ambrože. Všechny plamenům unikly, klášter je ale zcela zničený. Místo je spojené s čerstvě...

15. října 2025  10:01

Mlejnek Consulting s.r.o.
programátor/ ERP konzultant

Mlejnek Consulting s.r.o.
Praha
nabízený plat: 60 000 - 80 000 Kč

Dalších 31 962 volných pozic

Zapálení Českého Švýcarska u odvolacího soudu. Obžaloba trvá na strážcově vině

Pražský vrchní soud bude řešit kauzu založení rozsáhlého požáru v Národním parku České Švýcarsko. Obžalobě z obecného ohrožení a z poškození cizí věci čelí bývalý dobrovolný strážce parku Jiří...

15. října 2025

RECENZE: Ambiciózní francouzští Ochránci vlastně jen kopírují Univerzálního vojáka

50 % Premium

Směs historického válečného dramatu, špionážní hry a sci-fi nabízí výpravný seriál Ochránci, na který CanalPlus zjevně hodně sází. Osmidílnou ságu totiž nasazuje současně ve více než třiceti zemích...

15. října 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.