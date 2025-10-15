Kushner před týdnem spolu s Witkoffem odcestoval do egyptského letoviska Šarm aš-Šajch, aby se zúčastnili jednání, které vyústilo v průlomovou dohodu o propuštění rukojmích ze spárů Hamásu a částečném stažení izraelských jednotek z Pásma Gazy.
Trump svého zetě za jeho roli veřejně ocenil. „Mám Jareda. Nenajdete nikoho schopnějšího,“ prohlásil s tím, že Kushner „zná region, zná lidi, zná mnoho hráčů“, čímž zdůraznil hodnotu jeho vztahů na Blízkém východě.
Umí jednat s Netanjahuem a rozumí arabským zemím. Zapomeňte na mou politickou orientaci, jsem více než šťastný, že mu mohu vyjádřit uznání, které si zaslouží.