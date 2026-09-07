„S prezidentem Putinem jste se setkával často. Nemáte pocit, že vás Putin celou tu dobu klamal? Nemáte pocit, že Putin, Rusové i Rusko rozumějí dobře jen jedinému jazyku – jazyku síly? A na závěr, není vám odporné sedět u jednoho stolu s mezinárodním válečným zločincem, katem ukrajinského národa, který je osobně zodpovědný za ukrajinskou tragédii?“ zeptal se Witkoffa novinář Dmytro Gordon.
Americký vyjednavač na otázku neodpověděl. Místo toho řekl, že udržování vztahů a komunikace s oběma stranami konfliktu je pro vyřešení války zásadní.
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„Vždycky jsme měli respekt prezidenta Putina. Vztahy jsou při řešení takového konfliktu klíčové. Pokud nemáte vztahy s oběma stranami a máte špatnou komunikaci, šance na mírové vyřešení situace jsou velmi malé,“ řekl Witkoff. Ukrajinský deník Kyiv Post podotkl, že zatímco v Moskvě byl Witkoff již osmkrát, do Kyjeva se podíval poprvé.
List také připomněl, že v loňském rozhovoru s aktivistou Tuckerem Carlsonem řekl, že má Putina rád a že si o něm nemyslí, že je špatný člověk. Naopak jej označil za velmi inteligentního.
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Zelenskyj dal Witkoffovi a Kushnerovi trička s nápisem. Vysvětlil jim, co znamená
Zetě amerického prezidenta Donalda Trumpa Jareda Kushnera se novináři zase zeptali na to, zda by Washington zvýšil tlak na Moskvu, pokud by nejnovější diplomatické snahy selhaly. I on se odpovědi vyhnul, řekl jen, že cílem vyjednávání je spokojenost na obou stranách.
Chceme udržet diplomacii v chodu, řekl Zelenskyj
Ukrajinský prezident Zelenskyj v pondělí k nedělní schůzce s vyslanci amerického prezidenta Trumpa uvedl, že nejdůležitější je pokračovat ve spolupráci s cílem držet diplomacii v chodu.
Zelenskyj na sociální síti X napsal, že jednání s Kushnerem a Witkoffem se účastnili také zástupci Francie, Německa a Británie a že s Američany jednal i jen on sám.
„Měli jsme věcnou diskuzi o potřebách naší protivzdušné obrany, o relevantní technologické spolupráci a o zimním balíku, který potřebujeme,“ uvedl ukrajinský prezident. „Naši partneři vědí, co může přinést ovoce a co před zimou musí přinést ovoce,“ dodal Zelenskyj. Ukrajina podle něho připravuje další schůzky a spolupráci se svými partnery.
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Územní otázku lze vyřešit jen při jednání prezidentů, řekl Zelenskyj
Ukrajina opakovaně naléhá na spojence, aby jí poskytli střely do systémů protiraketové obrany Patriot, kterých se jí akutně nedostává. Rusko toho využívá a v posledních týdnech zesílilo raketové útoky na Kyjev.
Už po jednání Zelenskyj řekl, že územní otázky mezi Ukrajinou a Ruskem lze řešit pouze při jednání prezidentů obou zemí. Vyjádřil také přesvědčení, že se válka protáhne minimálně do letošní zimy.
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6. září 2026