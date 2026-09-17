Obavy z jednoho či více sériových vrahů posiluje také stav nalezených těl. Ženy byly často částečně svlečené a zohavené. Objevení dalších těl obětí východně od Johannesburgu zemi, která je již zvyklá na vysokou míru násilí páchaného na ženách, šokovalo.
Podle listu The Guardian patří JAR k zemím s nejvyšší mírou femicid na světě. Jihoafrický prezident Cyril Ramaphosa už policii vyzval, aby vyšetřování těchto případů bylo nejvyšší prioritou.
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U letiště našli těla několika žen. Byly polonahé, Johannesburg obchází strach
Policie uzavřela Kempton Park v obci Ekurhuleni poblíž mezinárodního letiště, kde byla v posledních dnech nalezena tři těla, a zřídila v okolí silniční zátarasy.
„Nemůžeme dál sbírat mrtvá těla,“ prohlásila druhá nejvyšší představitelka národní policie Tebello Mosikiliová.
Násilí páchané na ženách dosahuje v Jihoafrické republice mimořádných rozměrů, a to navzdory dlouholetým slibům vlády, že se tímto problémem bude zabývat. Podle OSN se v této zemi každá třetí žena v průběhu svého života stane obětí fyzického nebo sexuálního násilí.