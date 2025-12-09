Při zemětřesení v Japonsku se zranilo 30 lidí. Úřady varují před dalšími otřesy

Zemětřesení s epicentrem asi 80 kilometrů od japonského pobřeží zasáhlo zemi v pondělí v 23:15 místního času (15:15 SEČ) a jeho ohnisko se nacházelo v hloubce okolo 54 kilometrů. JMA vydala varování před velkými vlnami tsunami, které ale v úterý ráno místního času (v noci na úterek SEČ) odvolala. Nejvyšší vlna způsobená pondělními otřesy měřila přibližně 70 centimetrů.
Severovýchod Japonska zasáhlo silné zemětřesení, úřady hlásí několik zraněných
„Dosud jsem obdržela zprávy o 30 zraněných osobách,“ uvedla Takaičiová. Zemětřesení způsobilo podle premiérky také jeden požár, úřady však neinformovaly o vážnějších škodách. Bezprostředně po zemětřesení byly bez proudu tisíce domácností, energetickým společnostem se ale již podařilo dodávky obnovit.
JMA vydala po pondělních otřesech varování před dalšími zemětřeseními pro ostrov Hokkaidó a severní polovinu ostrova Honšú až po prefekturu Čiba. „V příštích několika dnech by mohla přijít ještě silnější a rozsáhlejší zemětřesení,“ uvedli zástupci služby. Podobné varování vydala podle Kjódó pro tuto oblast JMA poprvé.
Japonsko se 125 miliony obyvatel ročně zažije asi 1500 otřesů, což představuje 18 procent všech zemětřesení na světě, uvedla agentura AFP. Země totiž leží v oblasti, která je součástí takzvaného ohnivého kruhu, což je pás kolem zlomových linií v Tichém oceánu s častým výskytem zemětřesení a sopečných erupcí.