Severovýchod Japonska zasáhlo silné zemětřesení, úřady varují před tsunami

  15:41aktualizováno  16:30
Severovýchod Japonska v pondělí zasáhlo zemětřesení o síle více než sedm, uvedla Japonská meteorologická služba (JMA). Americká geologická služba USGS následně potvrdila, že zemětřesení mělo sílu až 7,6. Japonská JMA nejprve uváděla 7,2. Úřady také vydaly varování před tsunami s tím, že vlny by mohly dosáhnout výšky až tři metry.

Na televizním obrazovce v Jokohamě poblíž Tokia se zobrazuje varování před tsunami. (8. prosince 2025) | foto: Eugene HoshikoČTK

Zemětřesení s epicentrem asi 70 kilometrů od japonského pobřeží zasáhlo zemi ve 23:15 (15:15 SEČ) a vycházelo z hloubky okolo 50 kilometrů, píše agentura Kjódó.

Varování před tsunami, které už o sobě u pobřeží dávají podle japonských médií vědět, platí pro ostrov Hokkaidó a prefektury Aomori a Iwate na severu ostrova Honšú. Prefekturám Mijagi a Fukušima úřady doporučily, aby se na tsunami připravily.

Provoz jaderných elektráren Higašidori, Fukušima a Onagawa nebyl nijak narušen, píše Kjódó.

Záplavy v Asii si vyžádaly už 1 800 životů. Sumatře hrozí další deště, varují úřady

Japonsko se 125 miliony obyvatel ročně zažije asi 1500 otřesů, což představuje 18 procent všech zemětřesení na světě. Země totiž leží v oblasti, která je součástí takzvaného ohnivého kruhu, což je pás kolem zlomových linií v Tichém oceánu s častým výskytem zemětřesení a sopečných erupcí.

