Zemětřesení s epicentrem asi 70 kilometrů od japonského pobřeží zasáhlo zemi ve 23:15 (15:15 SEČ) a vycházelo z hloubky okolo 50 kilometrů, píše agentura Kjódó.
Varování před tsunami, které už o sobě u pobřeží dávají podle japonských médií vědět, platí pro ostrov Hokkaidó a prefektury Aomori a Iwate na severu ostrova Honšú. Prefekturám Mijagi a Fukušima úřady doporučily, aby se na tsunami připravily.
Provoz jaderných elektráren Higašidori, Fukušima a Onagawa nebyl nijak narušen, píše Kjódó.
Japonsko se 125 miliony obyvatel ročně zažije asi 1500 otřesů, což představuje 18 procent všech zemětřesení na světě. Země totiž leží v oblasti, která je součástí takzvaného ohnivého kruhu, což je pás kolem zlomových linií v Tichém oceánu s častým výskytem zemětřesení a sopečných erupcí.