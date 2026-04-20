Zemětřesení s ohniskem v Tichém oceánu v hloubce deseti kilometrů udeřilo v 16:53 místního času (9:53 SELČ) u pobřeží prefektury Iwate. Varování úřadů před následnou vlnou tsunami bylo kromě Iwate ohlášeno v prefekturách Aomori a Hokkaidó.
Japonská média hlásí, že už jsou vidět vlny tsunami, jak se blíží k pobřeží země. Japonská vláda zřídila krizový štáb a vyzvala občany v postižených oblastech, aby se evakuovali do bezpečí, řekla premiérka Sanae Takaičiová.
Úřady nejprve informovaly o síle 7,4, později ji podle agentury Reuters upravily na 7,5. Rychlovlak na trase Tokio-Aomori už kvůli silnému zemětřesení přerušil provoz.
Japonsko je jednou ze seismicky nejaktivnějších oblastí na světě a zemětřesení jsou tam častá. V březnu 2011 zasáhly tuto zemi největší zaznamenané otřesy v její historii, které vyvolaly místy až dvacetimetrovou vlnu tsunami.
Podle oficiálních statistik tehdy zemřelo 15 880 lidí a téměř 2 700 se pohřešovalo. Vlna tehdy způsobila havárii v jaderné elektrárně Fukušima, kde došlo ke značnému úniku radiace.
