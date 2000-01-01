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Rozsáhlé škody, zničené domy a pátrání po pohřešovaných. Japonsko v úterý zasáhlo zemětřesení o síle 7,1. Záchranáři dál prohledávají trosky obytných domů i poškozeného nákupního centra. Zkázu ukazuje výběr fotografií.
Autor: Reuters
Poškozené silnice a popraskaná vozovka komplikují dopravu v postižené oblasti. Provoz vlaků a některých letišť zůstal pozastaven.
Autor: Reuters
„Jsou tu lidé, kteří stále čekají na záchranu, a je to závod s časem,“ uvedla premiérka Sanae Takaičiová.
Autor: Reuters
V nákupním centru Aeon Mall podle policie po zemětřesení došlo k explozi, pravděpodobně kvůli úniku plynu.
Autor: Reuters
Z budovy nákupního centra odpadly části fasády a byla odhalena její nosná konstrukce. Po výbuchu se zřítila část druhého patra.
Autor: Reuters
Ničivé zemětřesení patří k nejsilnějším, která v posledních letech zasáhla jihozápad Japonska.
Autor: AP