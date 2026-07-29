Zkáza v Japonsku. Země sčítá škody a v troskách pátrá po pohřešovaných

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Eurobankovky se změní, hlasuje i veřejnost. Mezi návrhy je česká stopa
Společná evropská měna euro dozná změn. Poprvé od vzniku jeho fyzického platidla v roce 2002 se bude měnit design bankovek. Evropská centrální banka představila deset sad, mezi kterými mohou...
Vysychající Dunaj odhaluje vraky z války i nevybuchlou munici. Hladina je na rekordu
Silné sucho a mimořádné vlny veder v Evropě srazily hladinu Dunaje na historická minima. Z řeky se vynořují desítky let staré vraky lodí, nevybuchlá válečná munice i archeologické nálezy. Nízký stav...
V Náměšti se zřítil vrtulník, zemřela vojákyně. Venomy dočasně přestanou létat
V Náměšti nad Oslavou na Třebíčsku se ve čtvrtek zřítil armádní vrtulník Venom, na jehož palubě bylo pět vojáků. Jedna příslušnice nehodu nepřežila. Na místo dorazil také ministr obrany Jaromír Zůna....
Co je v Itálii levnější než v Česku? Srovnali jsme regály supermarketů
Chystáte se v Itálii nakupovat? Pak se vyplatí vědět, co si tam pořídíte levněji než doma a co je naopak lepší přivézt s sebou. Prošli jsme regály italského supermarketu od brambůrek přes ryby až po...
Obří duha z naháčů. Fotograf na Kanárech podpořil LGBT+ komunitu
Nejnovější projekt amerického fotografa Spencera Tunicka v neděli oživl na náměstí v Las Palmas. Nazí lidé natření rozličnými barvami, kteří stáli v zástupech nebo leželi na zemi, vytvořili obrazec...
U jezera Most se znovu rozduní obří festival, zahájí ho show světových pilotů
Oblast u jezera Most se na tři dny rozduní elektronickou taneční hudbou. Ode dneška do noci na neděli se zde koná festival Let It Roll, který patří k největším světovým akcím drum & bassové scény. V...
Vyhlídka ze 40 metrů. Chrám ve Šternberku otevře po opravách nepřístupnou věž
Arcibiskupství olomoucké se pustilo do rozsáhlé opravy chrámu Zvěstování Panny Marie ve Šternberku na Olomoucku. Dělníci do poloviny roku 2028 postupně rekonstruují přístupové schodiště, prostor před...
Ruské útoky na Ukrajině zabily nejméně sedm lidí, zasáhly i Lvov
Noční ruské útoky na Ukrajině si podle místních úřadů vyžádaly nejméně sedm mrtvých, včetně dvou dětí po zásahu domu raketou Iskander-M u Kryvého Rihu, a další zraněné hlásí Kyjev i Lvov.
Levnější ropa nestačí. Marže rafinérií jsou teď rekordní, říká odborník
Ropa sice v posledních dnech zlevnila, ceny pohonných hmot v Česku ale zatím neklesají. Jaroslav Ton z Malcom Finance pro iDNES.cz vysvětluje, proč je v Česku nafta stále drahá, kdy by se mohli...
První tři dny nemoci opět za své? Myšlenku návratu karenční doby oživili Motoristé
Je to bezesporu kontroverzní téma. Zastánci tvrdí, že neschopenky lidé zneužívají a jsou pro zaměstnavatele velmi zatěžující. Odpůrci, že nelze trestat lidi za nemoc. Strana Motoristé sobě má v plánu...
Lov na nahé dívky přímo ve škole. Jak asistentka v Březové zneužívala žákyně
Lidé v Březové na západě Čech jsou otřeseni. Oblíbená pracovnice školy tam zneužila desítky žákyň. Dívkám namluvila, že si můžou vydělat zajímavé peníze. Chtěla po nich intimní fotografie, kde budou...
Ruský metropolita Ilarion nakonec zůstane ve vlasti. Potřebuje se starat o matku
Metropolita Ilarion, který se letos vrátil do Ruska po zadržení v Česku kvůli podezření z převozu narkotik, nebude vyslán do Brazílie, ale bude působit v ruské Moskevské oblasti. Napsala to státní...
Regionální rada ODS schválila novou kandidátku na Praze 1. Povede ji Müller
Regionální rada ODS v Praze ve středu schválila novou kandidátku v Praze 1 pro komunální volby. Oblastní rada strany v Praze 1 předtím odmítla novou kandidátku postavit poté, co celostátní vedení ODS...
Nízká hladina Dunaje zastavila lodní dopravu v bavorské soutěsce. Trápí i další
Kvůli nízké hladině Dunaje se v Bavorsku zastavila lodní doprava mezi klášterem Weltenburg a Kelheimem.Tento úsek řeky je turisticky velmi populární, neboť Dunaj zde protéká soutěskou mezi skalisky...
Sázející trefil ve Sportce první pořadí, vyhrál téměř osm milionů
Česko má dalšího loterijního milionáře. Jediný sázející uspěl ve druhém tahu Sportky a získal 7 854 888 korun, vyplývá z výsledků společnosti Allwyn.
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...
Trump žádá Nejvyšší soud USA o zrušení vysokého odškodnění pro novinářku
Prezident Spojených států Donald Trump se u Nejvyššího soudu USA dožaduje zrušení verdiktu, podle kterého musí zaplatit novinářce Elizabeth Jean Carrollové jako odškodnění za pomluvu 83 milionů...
Řehka chce do Senátu. Vedení STAN o něm rozhoduje jako o kandidátovi
Bývalý náčelník generálního štábu Armády ČR Karel Řehka chce na podzim kandidovat do Senátu a požádal o podporu opoziční hnutí STAN. Zdroj z vedení opozičního hnutí uvedl, že přesně takové kandidáty...