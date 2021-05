Na severovýchodě Japonska udeřilo silné zemětřesení, cunami podle úřadů nehrozí

Zemětřesení udeřilo nedaleko prefektury Fukušima. V tamních jaderných elektrárnách však firma Tokyo Electric Power nezaznamenala žádné abnormality, napsala agentura Kjódó.



Japonsko je jednou ze seismicky nejaktivnějších oblastí na světě a zemětřesení jsou tam častá. V březnu 2011 zasáhly tuto zemi největší zaznamenané otřesy v její historii. Podle oficiálních statistik tehdy zemřelo 15 880 lidí a téměř 2 700 se pohřešovalo. Vlna cunami tehdy způsobila havárii v jaderné elektrárně Fukušima 1, kde došlo ke značnému úniku radiace. Havárie se zapsala po bok nejvážnější jaderné katastrofy v dějinách v ukrajinském Černobylu.

Japonská vláda se před dvěma týdny rozhodla, že začne do dvou let vypouštět do moře více než milion tun kontaminované vody z jaderné elektrárny Fukušima. Podle úřadů nebude mít krok negativní dopady na životní prostředí. S rozhodnutím nesouhlasí některé nevládní organizace, sousední země či místní rybáři.