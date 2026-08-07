Zemětřesení zastihlo chirurgy uprostřed operace, pacienta chránili vlastními těly

Zemětřesení o síle 7,1 zasáhlo minulý týden japonský ostrov Kjúšú.
Bezpečnostní kamera v nemocnici ve městě Kumamoto zachytila dramatické okamžiky přímo z operačního sálu. Lékaři se během otřesů snažili udržet rovnováhu a chránili pacienta, který byl v té době v narkóze.
Na záznamu je vidět, jak se třese vybavení, blikají světla a jeden ze zdravotníků při pokusu zajistit přístroje upadne na zem. Podle japonských médií tým zákrok na krátkou dobu přerušil, poté ale pokračoval a operaci dokončil. Nemocnice se tento týden vrátila k běžnému provozu.
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Zkáza v Japonsku. Země sčítá škody a v troskách pátrá po pohřešovaných
Zemětřesení si v Japonsku vyžádalo 38 obětí a na 120 zraněných. Otřesy poškodily stovky budov, roztrhaly silnice a způsobily výbuch v obchodním centru. Desítky tisíc domácností přišly o dodávky vody a elektřiny.