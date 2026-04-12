Závodu se účastní tříčlenné týmy, které soutěží o to, kdo během dvouhodinového časového limitu zvládne ujet nejvíce kol na vymezeném okruhu. „Největší kouzlo spočívá v tom, že se může zapojit kdokoliv. Po celém světě lidé tvrdě pracují v kancelářích a my chceme, aby z ní na chvíli vyšli,“ cituje zakladatele této výstřední aktivity Cujošiho Taharu web stanice CNN.
Japonci přípravu na výkon nepodceňují. Jeden z účastníků tokijského závodu říká, že ve volných chvílích na své židli poctivě trénuje. „Můj běžný trénink je čtyřicet až padesát jízd po 200 metrech na posilovací židli,“ chlubí se v rozhovoru kancelářský zaměstnanec Jasunori Miura. Dvakrát týdně prý chodí i do posilovny. Podle něj navíc tento neobvyklý sport není ničím jednoduchým. „Musíte protivníky předjíždět, což vyžaduje jak techniku, tak fyzickou sílu,“ míní Mirua.
Motivací pro závodníky je kromě zážitku i hlavní cena, kterou je devadesát kilogramů rýže. Tahara ji symbolicky vybral nejen kvůli tomu, že se v Japonsku jedná o tradiční a všudypřítomnou potravinu, ale i proto, že se mezi spoluhráče snadno rozdělit.
Tahara první závod uspořádal již v roce 2010 ve městě Kjótanabe. Podle jeho slov se inspiroval svým učitelem, který mu v dětství za hraní si s kancelářskou židlí vynadal. Od té doby se soutěž koná pravidelně každý rok, a to hned v deseti japonských městech včetně Tokia, Kjóta nebo Šizuky. Populární je přitom účast i u zaměstnanců velkých korporací, jakou je například automobilka Toyota.