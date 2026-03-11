Katastrofa si vyžádala 19 759 obětí a nezvěstných, velké škody a byly poškozeny i jaderné elektrárny. Ta Fukušimská i po 15 letech stále vypadá kvůli výbuchům vodíku v jaderných blocích jako po bombardování.
Kdy a jak silné zemětřesení udeřilo
11. března 2011 ve 14:46 místního času (6:46 SEČ) postihlo severovýchod Japonska zemětřesení o síle (magnitudu) 9. Byly to největší zaznamenané otřesy v historii země a páté nejsilnější zemětřesení na světě od roku 1900. Ohnisko se nacházelo v oceánu 130 kilometrů východně od přístavu Sendai v hloubce 32 kilometrů. První z několikatýdenní série otřesů pocítili obyvatelé Japonska už 9. března.
|
VIDEO: Zemětřesení roztrhalo mořské dno u břehů Japonska
Kde udeřila tsunami a jak byla velká
Zemětřesení vyvolalo místy několikametrovou vlnu tsunami, která zničila stovky kilometrů východního pobřeží v regionu Tóhoku na největším japonském ostrově Honšú. K nejvíce postiženým patřily prefektury Iwate, Fukušima a Mijagi, kde přílivová vlna doputovala až deset kilometrů do vnitrozemí a v některých místech dosahovala výšky až 40 metrů. Vlna doputovala například až do Chile nebo Peru.
|
Japonci nabalzamovali jedinou borovici, jež přežila předloňské tsunami
Kolik obětí má zemětřesení v Japonsku 2011
Podle statistik 15 899 lidí zemřelo a 2 529 je evidováno jako pohřešovaných. Zraněno bylo 6 157 lidí.
|
Kamarádka se mi vytrhla z ruky a utopila se, vzpomíná na tsunami Japonka
Jaderná katastrofa ve Fukušimě
Příliš vysoká tsunami poškodila či vyřadila z provozu chladící systémy, včetně záložních generátorů, elektráren Fukušima 1, Fukušima 2 a Tokai. A i když se v nich už při signálu zemětřesení automaticky zastavila štěpná reakce, dál vznikalo „zbytkové teplo“ a hrozilo přehřátí. Technici proto začali upouštět lehce radioaktivní páru a chladit reaktory mořskou vodou.
Budovu prvního jaderného reaktoru poškodil výbuch vodíku 12. března. O dva dny později explodovala budova třetího reaktoru, následovaná explozí budovy čtvrtého reaktoru. Vlivem poškození jaderných bloků do okolí unikly radioaktivní částice, které kontaminovaly okolí a přiměly stovky tisíc obyvatel k útěku. Některé oblasti zůstávají kvůli radiaci neobyvatelné dodnes.
Havárie byla označena nejvyšším, sedmým stupněm škály INES a zapsala se po bok nejvážnější jaderné katastrofy v dějinách v ukrajinském Černobylu v roce 1986.
|
Následky jaderné katastrofy: modrásci z okolí Fukušimy zmutovali
Přímo z Fukušimy byly hlášeny dva případy úmrtí, nikoli však kvůli ozáření. Japonský jaderný dozor uvedl, že 20 pracovníků obdrželo dávky přesahující 100 milisievertů (mSv), žádný pracovník neobdržel dávku vyšší než 170 mSv. Podle českého Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) to je zhruba dávka, kterou dostane průměrný Čech od přírodního pozadí za svůj život.
Větší problém představoval únik radioaktivní vody do oceánu a radioaktivních částí do ovzduší. Japonské úřady uvedly, že se do atmosféry dostalo 15 000 terabecquerelů radioaktivního cesia 137, což byla zhruba jedna šestina toho, co uniklo z Černobylu. Radioaktivita se v okolí poškozené elektrárny objevila kromě pitné a mořské vody také v rýži, masu, mléce, ovoci a zelenině. Až v prosinci 2011 se odborníkům podařilo zchladit reaktory natolik, že už z nich neunikalo významné množství radiace. S únikem radioaktivní vody se ale elektrárna potýká dodnes a celková likvidace jaderného komplexu potrvá podle odhadů 30 až 40 let.
|
Podívejte se na japonská města z vesmíru před a po tsunami
Kolik lidí muselo opustit své domovy
Úřady po havárii uzavřely oblast v dosahu 20 kilometrů od elektrárny, aby uchránily občany před škodlivými dopady uniklé radiace z jaderné elektrárny. Z této oblasti bylo evakuováno na 100 000 lidí, celkem muselo být evakuováno přes 300 000 lidí. Kolem čtyř milionů domácností se ocitlo bez elektřiny a 1,5 milionu rodin se potýkalo s výpadkem dodávek vody.
Japonské úřady povolily na jaře 2014 prvním lidem evakuovaným kvůli havárii ve Fukušimě návrat domů. Možnost trvale se nastěhovat zpátky do svých domovů dostalo 350 obyvatel města Tamura. V září 2015 vláda zrušila evakuaci městečka Naraha, ve kterém před katastrofou žilo 7400 obyvatel. Ještě po více než devíti letech od havárie zůstávalo mimo své domovy na 55 000 osob.
|
VIDEO: Japonské město připomíná Hirošimu po výbuchu atomové bomby
Nejhorší škody od druhé světové války
Třetí největší ekonomiku světa (po USA a Číně) postihla nejhorší krize od druhé světové války. Ekonomické ztráty Světová banka odhadla na zhruba 235 miliard dolarů (asi 4,9 bilionu korun), což z neštěstí činí nejnákladnější přírodní katastrofu v historii.
Zcela bylo zničeno na 130 000 budov, další milion budov byl poškozen. Dále bylo zničeno asi 4200 komunikací, téměř 120 mostů a 30 železničních tras na celém východním pobřeží Honšú.
Dopady zemětřesení v Japonsku
- Ostrov Honšú se posunul o 2,4 metru východním směrem, Vladivostok o 4 centimetry na jihovýchod
- Varování před tsunami bylo vyhlášeno po celém Tichomoří. Větší škody způsobily na Havaji a na pobřeží Kalifornie, kde si vyžádaly jednu oběť.
- Všech 54 reaktorů japonských jaderných elektráren bylo po katastrofě ve Fukušimě vyřazeno z provozu. Do té doby pokrývaly jaderné elektrárny 30 procent energetických potřeb země. Poté musely všechny požádat o licenci podle nových standardů, protože katastrofa upozornila na provozní a regulační nedostatky.
- Od roku 2015 začalo Japonsko znovu uvádět do provozu jen ty reaktory, které splnily přísnější požadavky na bezpečnost. Letos v lednu byl například uveden do provozu jaderný reaktor v elektrárně Kašiwazaki-Kariwa, která je největší na světě.
- Nová japonská premiérka Sanae Takaičiová obnovování provozu jaderných elektráren podporuje s cílem posílit energetickou bezpečnost země.
- Neštěstí ve Fukušimě načas otřáslo jaderným průmyslem a například německá vláda tehdy kvůli katastrofě zásadně změnila postoj k jaderné energetice. Kancléřka Angela Merkelová krátce po havárii oznámila, že Německo postupně všechny jaderné bloky uzavře. Poslední tři jaderné elektrárny Němci odpojili od sítě v roce 2023, energii z jádra tak Německo přestalo vyrábět po více než 60 letech.
- V červenci 2015 se japonská justice rozhodla pohnat k soudu tři bývalé manažery provozovatele elektrárny, energetické společnosti TEPCO, za údajnou nedbalost při havárii ve Fukušimě. O čtyři roky později byli ale všichni zproštěni viny.
- V roce 2020 odvolací soud ve městě Senai rozhodl, že vláda a firma TEPCO mají obyvatelům Fukušimy vyplatit za jadernou havárii odškodné ve výši jedné miliardy jenů (220 milionů korun).
- V říjnu 2015 Japonsko poprvé uznalo případ onemocnění rakovinou jako důsledek úniku radiace z Fukušimy. Bývalému dělníkovi pracujícímu v elektrárně byla diagnostikována leukémie.
Jaderná voda se vypouští do oceánu
Ve Fukušimě bylo po havárii v přibližně tisíci nádržích uloženo na 1,3 milionu tun radioaktivní vody, což by stačilo na naplnění zhruba 540 padesátimetrových bazénů s osmi drahami. Tato voda sloužila především k chlazení reaktorů při zásahu hasičů a záchranářů při katastrofě.
Pro uskladňování vody však již docházelo místo. Japonská vláda a společnost TEPCO představili v dubnu 2021 plán na vypouštění kontaminované vody z elektrárny do moře. Radioaktivní voda z areálu elektrárny začala být vypouštěna kilometrovým tunelem do Tichého oceánu v srpnu 2023 a trvat má 30 let.