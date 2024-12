Japonská hospoda, kde se prodávaly facky od servírek, končí. Jeden z hostů si stěžoval

„Praktikovali jsme to v našich restauracích přes dva roky, ale nemysleli jsme si, že by to bylo nějak populární,“ uvedl mluvčí řetězce Yotteba. Mluvčí potvrdil, že fackovací služba byla ukončena před dvěma měsíci poté, co si jeden ze zákazníků řetězci stěžoval, že byl zraněn. Představitel Yotteby však odmítl poskytnout bližší informace.

Služba v síti tradičních hospůdek zvaných izakaja byla původně zamýšlená jako trik, který měl hostům pomoci vystřízlivět. Na sociálních sítích se objevila videa, na nichž pobavení diváci tleskali návštěvníkům, kteří úder ustáli.

I když služba v hospodách Yotteba skončila, nebyla v Japonsku první svého druhu. V roce 2012 se řetězec hospod Shachihoko-ya ve městě Nagoja proslavil podobnou službou nazvanou facka od dámy z Nagoji. Videa z těchto podniků se nedávno objevila na sociálních sítích a měla tisíce zhlédnutí a komentářů.

Na záběrech někteří zákazníci po obdržení facky děkují servírkám. Jiní službu vnímali jako součást svérázného kouzla restaurace, píše Independent. Velká pozornost přiměla společnost Shachihoko-ya vydat prohlášení s vysvětlením, že službu již roky neposkytuje.

Výraz pro facku binta pochází z prefektury Kagošima na jihu Japonska, kde byl v místním dialektu původně označením pro hlavu. Během období Meidži v letech 1868 až 1912 začal být spojován s fackováním. Policisté totiž pachatele trestali prudkou ránou do hlavy.