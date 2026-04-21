Cílem změn je podle AP vybudovat zbrojní průmysl a prohloubit obrannou spolupráci se zahraničními partnery. Japonsko mění svůj postoj v době, kdy čelí rostoucím výzvám v regionu včetně mocenským ambicím Číny. Naopak japonští partneři včetně Austrálie, jihovýchodní Asie či Evropy rozhodnutí Tokia vítají.
Japonsko dlouhodobě zakazovalo vývoz většiny zbraní. Vzhledem k mezinárodnímu napětí ale přikročilo ke změnám, i tak byl ale export omezen na pět oblastí, a to záchranu, transport, varování, průzkum a odstraňování min.
Nové směrnice ale tyto limity ruší a umožňují vývoz i zbraní, jako jsou stíhačky, rakety a střely nebo torpédoborce. AP poznamenala, že to je zásadní změna oproti stávajícímu vývozu neprůstřelných vest či plynových masek poskytovaných Ukrajině či průzkumných radarů dodaných na Filipíny.
Právě Ukrajina se o japonský zbrojní průmysl zajímá a ráda by se s Tokiem dohodla na výměně domácích obranných technologií za japonské zbraně. A zájem má i Japonsko. Agentura Kjódó v březnu informovala o tom, že japonská vláda zvažuje pořízení ukrajinských útočných dronů k posílení vlastní obranyschopnosti.