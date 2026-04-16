Japonci vytáhli z moře vrak vzácné stíhačky, nástupce legendárního Zera

Den poté, co strhaný a vynervovaný Hitler ve svém berlínském bunkru oslavil šestapadesáté narozeniny, naskočil poručík Jošišige Hajaši na druhém konci světa do kokpitu svého letounu a vyrazil na svůj poslední bojový let.
Podařilo se mu sestřelit jeden americký bombardér B-29, ale pak musel jít na nouzové přistání. Když ho místní vylovili z moře, byl už po smrti. Po jednaosmdesáti letech se z vln Východočínského moře vynořil i jeho dlouho ztracený stroj.
Fandové válečné historie ho po dlouholetém pátrání našli asi dvě stě metrů od pobřeží u města Akune. Vylovili ho jeřábem umístěným na pontonu: nejdříve utrženou vrtuli, poté překvapivě zachovalý trup a obě křídla.
„Jsem hluboce dojat. Nyní chceme letadlo zakonzervovat a zvážit nejlepší způsob, jak jej vystavit,“ řekl amatérský historik Eisuke Himoto, který vypátrání a vyzvednutí vraku zorganizoval.
Kawaniši N1K (Šiden-kai) byl japonský jednomístný stíhací letoun císařského námořnictva. Díky speciálním vztlakovým klapkám měl výborné manévrovací schopnosti, vynikal rychlostí a silnou výzbrojí (obvykle čtyři kanóny ráže 20 mm).
Experti se shodují, že šlo o jednu z nejvýkonnějších a nejmodernějších japonských stíhaček, která mohla konkurovat americkým strojům Hellcat, Corsair či Mustang. Měla nejlepší předpoklady stát se důstojným nástupcem slavného Zera.
Japonci do konce války vyrobili asi čtyři sta kusů Kawaniši N1K. Vrak objevený u ostrova Kjúšú je jeden z mála dochovaných exemplářů: Američané tři stroje odvezli do Spojených států, v Japonsku se dochoval pravděpodobně pouze jeden exemplář v malém lokálním muzeu na ostrově Šikoku.
