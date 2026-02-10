LDP bude mít v dolní komoře 315 z 465 křesel, dosavadní propočty uváděly 316 mandátů. Dosud měla strana 198 zákonodárců.
Japonská strana inovace (JIP), která je koaličním partnerem LDP, získala 36 křesel, což je o dvě více, než měla dosud. Vládnoucí blok se tak bude moci opřít o 351 hlasů. Takaičiová již v pondělí v reakci na vítězství a silný mandát prohlásila, že chce změnit ústavu a provést rozsáhlé politické změny.
Hlavní opoziční strany ve volbách výrazně ztratily podporu veřejnosti. Středová reformní aliance (CRA) bude mít 49 zákonodárců, což je podle agentury Kjódó u hlavní opoziční strany nejméně v poválečných dějinách země. Aliance se dosud opírala o 167 křesel.
Takaičiová, která se těší nebývalé popularitě mezi mladými voliči, je první ženou v čele japonské vlády, u moci je od konce října. Koncem ledna rozpustila dolní komoru parlamentu a vyhlásila předčasné volby s cílem získat výraznější parlamentní většinu.
Hlavním opozičním stranám, které mají nadále většinu v horní komoře parlamentu, v pondělí nabídla spolupráci. Díky dvoutřetinové většině v dolní komoře bude moci vláda horní komoru přehlasovat.