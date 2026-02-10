Strana japonské premiérky slaví drtivé vítězství a chystá změny ústavy

Japonská Liberálnědemokratická strana (LDP) premiérky Sanae Takaičiové získala v nedělních volbách dvoutřetinovou většinu v dolní komoře parlamentu. Podle agentury AFP to potvrdily v úterý zveřejněné oficiální výsledky. To, že LDP má dvoutřetinovou většinu, už v neděli ukázaly propočty japonské veřejnoprávní televize NHK.
LDP bude mít v dolní komoře 315 z 465 křesel, dosavadní propočty uváděly 316 mandátů. Dosud měla strana 198 zákonodárců.

Japonská strana inovace (JIP), která je koaličním partnerem LDP, získala 36 křesel, což je o dvě více, než měla dosud. Vládnoucí blok se tak bude moci opřít o 351 hlasů. Takaičiová již v pondělí v reakci na vítězství a silný mandát prohlásila, že chce změnit ústavu a provést rozsáhlé politické změny.

Triumf japonské premiérky. Její strana bude mít po volbách klíčovou většinu

Hlavní opoziční strany ve volbách výrazně ztratily podporu veřejnosti. Středová reformní aliance (CRA) bude mít 49 zákonodárců, což je podle agentury Kjódó u hlavní opoziční strany nejméně v poválečných dějinách země. Aliance se dosud opírala o 167 křesel.

Takaičiová, která se těší nebývalé popularitě mezi mladými voliči, je první ženou v čele japonské vlády, u moci je od konce října. Koncem ledna rozpustila dolní komoru parlamentu a vyhlásila předčasné volby s cílem získat výraznější parlamentní většinu.

Japonsko zachvátila „sanamánie“. Všichni chtějí kabelku a pero, jako má premiérka

Hlavním opozičním stranám, které mají nadále většinu v horní komoře parlamentu, v pondělí nabídla spolupráci. Díky dvoutřetinové většině v dolní komoře bude moci vláda horní komoru přehlasovat.

