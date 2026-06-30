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Ženu v čele monarchie? To raději adopci. Japonci řešili vymírající císařskou rodinu

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  21:46
Císař Naruhito a císařovna Masako společně se svou dcerou, princeznou Aiko v...

Císař Naruhito a císařovna Masako společně se svou dcerou, princeznou Aiko v císařském paláci v Tokiu dne (2. ledna 2026) | foto: ČTK

Japonská císařovna Masako, císař Naruhito a princezna Aiko (Tokio, 21. prosince...
Císař Naruhito a císařovna Masako v císařském paláci v Tokiu s emeritním...
Japonský korunní princ Naruhito a korunní princezna Masako v den svatby (Tokio,...
Japonská vláda v pátek kvůli vymírající císařské rodině schválila novelu...
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Japonská vláda v pátek kvůli vymírající císařské rodině schválila novelu bezmála 80 let starého zákona, která mimo jiné umožní adopci mužských potomků z bývalých vedlejších větví rodiny. V návrhu zákona nicméně stále není zmínka o tom, že by se císařem mohla stát žena.

Návrh počítá s tím, aby bylo císařské rodině umožněno adoptovat muže ve věku 15 let a starší, kteří pocházejí z mužské linie císařů z 11 bývalých vedlejších větví.

Tito adoptovaní by měli výjimku z platného článku zákona, který adopci zakazuje, a ačkoli by měli zakázáno stát se císařem, o trůn by se mohli ucházet jejich mužští potomci.

Císař Naruhito a císařovna Masako společně se svou dcerou, princeznou Aiko v císařském paláci v Tokiu dne (2. ledna 2026)

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Návrh také usiluje o to, aby si členky císařské rodiny mohly zachovat svůj císařský status i po sňatku s prostými občany.

V zákoně ale není zmínka o tom, zda by na trůn mohly nastoupit ženy nebo osoby v císařově ženské linii, což značně podporuje veřejnost.

Podle současného zákona mohou na trůn nastoupit pouze muži, kteří jsou císařovými potomky z otcovy strany, zatímco ženy po sňatku ztrácejí svůj císařský status. Květnový průzkum agentury ukázal, že 83 procent respondentů podporuje myšlenku císařovny.

Vládní koalice chce návrh zákona o novelizaci Zákona o císařské rodině z roku 1947 přijmout do pátku 17. července, kdy končí současné zasedání parlamentu.

Návrh ale může podle médií narazit na odpor opozice, protože o změně systému nástupnictví se na setkání stran o revizi zákona diskutovalo jen okrajově.

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Klesá jak počet způsobilých nástupců, tak i počet členů císařské rodiny. Současný 66letý císař Naruhito má pouze tři dědice: 60letého mladšího bratra a korunního prince Fumihita, 19letého synovce prince Hisahita a 90letého strýce prince Hitačiho.

Všech jedenáct vedlejších větví sdílí s císařskou rodinou společného předka, který žil přibližně před šesti set lety. V roce 1947 bylo jednapadesáti členům z těchto větví odebráno jejich postavení císařské rodiny, zatímco tři rodiny bratrů císaře Hirohita (1901-1989) si své postavení pod americkou okupací po druhé světové válce zachovaly.

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