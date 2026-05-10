Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Japonci protestují proti změně pacifistické ústavy. Premiérka chce posílit armádu

Autor:
  16:32
Japonská konzervativní premiérka Sanae Takaičiová dlouhodobě prosazuje změnu ústavy, která zemi definuje jako pacifistický stát. Proti plánovaným úpravám se ale část Japonců bouří. Na demonstraci v Tokiu se během Dne ústavy 3. května sešlo asi 50 000 lidí. Konzervativní politici chtějí změnit článek devět, který Japonsku zakazuje používat válku k řešení mezinárodních sporů.
Japonská premiérka Sanae Takaičiová pronáší projev na výročním prvomájovém...

Japonská premiérka Sanae Takaičiová pronáší projev na výročním prvomájovém shromáždění organizovaném odbory Rengo v Tokiu. (29. dubna 2026) | foto: Reuters

Japonská premiérka Sanae Takaičiová (20. dubna 2026)
Prezident Donald Trump hovoří s japonskou premiérkou Sanae Takaičiovou v Oválné...
Sanae Takaičiová, japonská premiérka a předsedkyně vládní Liberálně...
Vojáci japonských pozemních sil sebeobrany připravují v Kazunu v prefektuře...
8 fotografií

V Den ústavy se v tokijském parku sešlo přibližně 50 000 lidí, aby hájili klíčový dokument moderního Japonska, který se nezměnil od 3. května 1947.

Premiérka Takaičiová spolu se svou Liberálně demokratickou stranou chce podle kritiků příliš rigidní pravidla změnit. Konzervativní politici tvrdí, že současná ústava neumožňuje adekvátně reagovat na bezpečnostní hrozby ze strany Číny a Severní Koreje, informuje web The Guardian.

Zlom v poválečné politice, Japonci usnadní vývoz zbraní. Porušení ústavy, míní kritici

Současnou japonskou ústavu sepsaly po druhé světové válce americké okupační úřady. Dokument inspirovaný západními demokratickými principy měl zabránit návratu japonského militarismu.

Vládě vadí především článek 9, který Japonsku zakazuje řešit mezinárodní konflikty válkou nebo hrozbou síly. Země podle ústavy nesmí udržovat armádu, existují však Japonské síly sebeobrany určené k obraně státu. Podle webu The Independent chce vláda ústavu změnit tak, aby země mohla pružněji reagovat na bezpečnostní rizika.

Takaičiová v panelové diskusi o bezpečnosti uvedla, že Japonsko se musí poučit z ruské invaze na Ukrajinu i konfliktů na Blízkém východě a přizpůsobit se novým hrozbám. „Situace ve světě se změnila, období stability po studené válce skončilo,“ prohlásila první žena v čele Japonska.

O změnu ústavy usiluje Takaičiová od loňského října, kdy se stala premiérkou. K prosazení reformy potřebuje dvoutřetinovou většinu v obou komorách parlamentu. Změny by navíc museli schválit voliči v referendu.

Japonskou společnost plán rozděluje. V anketě konzervativního deníku Yomiuri Shimbun podpořilo revizi ústavy 57 procent respondentů. Podle liberálního deníku Asahi Shimbun reformu schválilo 47 procent dotázaných. Průzkum agentury Kyodo News ukázal, že více než 70 procent lidí podporuje změny pouze v případě široké politické shody.

Demonstranti v Tokiu drželi transparenty s hesly jako „Stop revizi ústavy a vojenské expanzi“ nebo „Chraňme mírovou ústavu“. Skandovali také „Ne válce“.

„Pod Takaičiovou Japonsko následuje Ameriku jako pes svého pána. Demokraté chtějí ze sil sebeobrany udělat armádu a ústava jim v tom brání,“ řekla britskému deníku The Guardian radní Hiroko Maekawaová.

ANALÝZA: Japonce očarovala. Teď čekají, jak premiérka naloží s „absolutní“ mocí

Demonstrace se během Dne ústavy konaly i v dalších japonských městech. Mezi protestujícími byli i pamětníci poválečných změn, podle nichž právě současná ústava zajistila Japonsku desetiletí míru a stability. Shromáždění navázala na březnové protesty, kterých se zúčastnilo asi 36 000 lidí.

Vstoupit do diskuse

Češi staví evropskou AI. Brusel ji pak ale možná paradoxně zakáže vlastní regulací

Nejčtenější

Idylka v Osvětimi. Nafotil rozjívené esesáky, jeho album ukázalo banalitu zla

Nacističtí důstojníci SS a pracovnice spojovací služby pózují na dřevěném mostě...

Na první pohled obyčejná momentka z výletu přátel, ve skutečnosti svědectví z nitra Osvětimi. Album esesáka Karla Höckera ukazuje bezstarostné chvíle těch, kteří se podíleli na masovém vraždění, a...

Soud zveřejnil Epsteinova slova zapsaná do bloku krátce před sebevraždou

Americký finančník a sexuální delikvent Jeffrey Epstein

Federální soudce ve středu zveřejnil dokument považovaný za poznámku, kterou Jeffrey Epstein napsal před svou sebevraždou v roce 2019. Někdejší finančník a odsouzený sexuální delikvent v ní uvádí, že...

Oblečená pro nástupnictví. Dcera Kim Čong-una vysílá vzkaz jako módní ikona

Severokorejský vůdce Kim Čong-un se svou dcerou se účastní přehlídky v...

Kim Ču-e, dcera severokorejského lídra Kim Čong-una, nosí často stejné oblečení jako její otec. Její módní vkus zřejmě diktuje režim, aby ji připravil na roli nástupkyně. Její oděvy jsou zpravidla...

OBRAZEM: Za půl roku otevíráme. Takhle to dnes vypadá v nové brněnské aréně

Budovaná Arena Brno v areálu brněnského výstaviště zachycená na snímku z 6....

Zvenku už se nová brněnská aréna pro 13 tisíc diváků rýsuje prakticky do své finální podoby, ostatně její dokončení se neúnavným tempem blíží. Redakce iDNES.cz nyní exkluzivně nahlédla i dovnitř, jak...

Pentagon zveřejnil další dosud utajovaná videa a fotky UFO i z nejnovější doby

Pentagon zveřejnil fotografii toho, co nazval nevyřešenou zprávou o...

Pentagon v pátek začal zveřejňovat další dosud utajované soubory týkající se neidentifikovaných létajících objektů (UFO) a vzdušných jevů (UAP). Jedná tak na příkaz prezidenta Donalda Trumpa.

VIDEA TÝDNE: Náraz do kamionu, záběry UFO a turistické peklo v Itálii

Řidič BMW narazil na D3 na Kaplicku do stojícího kamionu. (23. dubna 2026)

V tradičním přehledu videí nechybí davy turistů v italském Positanu, návštěva výstavy o hudební legendě, nově odtajněné záběry UFO nebo pozdní příchod premiéra na schůzku s prezidentem. A taky jedno...

10. května 2026  16:39

Jsou krysy výborní plavci? Kanáry zachvátil strach, že hantavirus z lodi u nich rozšíří

Loď MV Hondius, kterou zasáhla nákaza hantavirem. (9. května 2026)

Experti museli několik hodin před začátkem evakuace lodi, kterou zasáhla nákaza hantavirem, rozptýlit obavy, že by na Kanárské ostrovy mohli doplavat nakažení hlodavci. Podle španělských médií...

10. května 2026  16:35

Japonci protestují proti změně pacifistické ústavy. Premiérka chce posílit armádu

Japonská premiérka Sanae Takaičiová pronáší projev na výročním prvomájovém...

Japonská konzervativní premiérka Sanae Takaičiová dlouhodobě prosazuje změnu ústavy, která zemi definuje jako pacifistický stát. Proti plánovaným úpravám se ale část Japonců bouří. Na demonstraci v...

10. května 2026  16:32

Schröder jako zprostředkovatel míru? V Berlíně mají o návrhu Putina pochybnosti

Německý exkancléř Gerhard Schröder a ruský prezident Vladimir Putin na...

Návrh ruského prezidenta Vladimira Putina, aby bývalý německý kancléř Gerhard Schröder zprostředkovával jednání o ukončení války Ruska proti Ukrajině, naráží v Berlíně na skepsi.

10. května 2026  16:10

Bílí Jihoafričané se vrací z USA do vlasti. Jako důvod uvádějí i Trumpa

Do USA přicestovalo 59 uprchlíků z Jihoafrické republiky. (12. května 2025)

Americký prezident Donald Trump nabídl Afrikáncům neboli bílým Jihoafričanům azyl v USA, protože podle něj čelí „genocidě“. Jihoafrická republika ale v poslední době eviduje rostoucí zájem Afrikánců...

10. května 2026  15:28

Kuvajt a Emiráty se staly terčem nepřátelských dronů. Dubaj viní Teherán

V ropné průmyslové zóně ve Fudžajře stoupá kouř způsobený troskami po...

Kuvajtská armáda uvedla, že v neděli na Kuvajt zaútočily nepřátelské drony. Dronovému útoku později čelily také Spojené arabské emiráty, které z něj obvinily Írán. Kuvajt nepřinesl informace o...

10. května 2026  15:23

Armagedon na Instagramu. Hvězdy přišly o miliony sledujících, tratil i Trump

ilustrační snímek

Společnost Meta spustila další akci proti falešným a neaktivním účtům. Mnohé známé osobnosti Instagramu z celého světa se tak ve středu 6. května probudily s výrazně nižším počtem sledujících. Změny...

10. května 2026  11:56,  aktualizováno  15:10

Krizová komunikace Slavie nemá v Česku obdoby, shodují se po derby PR experti

Jaroslav Tvrdík, předseda představenstva fotbalové Slavie.

Podle oslovených expertů na PR a komunikaci s veřejností Ondřeje Tylečka z firmy Fairy Tailors a Tomáše Sazimy z Kingmakers se fotbalový klub Slavia Praha zachoval na české poměry nadstandardně....

10. května 2026  14:59

Vládní strany oslabily, do Sněmovny by se ale dostaly všechny, ukázal průzkum

ilustrační snímek - Poslanecká sněmovna

Volby do Poslanecké sněmovny by na konci dubna vyhrálo hnutí ANO se 32 procenty hlasů. Za měsíc si o dva procentní body pohoršilo, stále má ale velký náskok před druhým hnutím STAN. Podpora dalších...

10. května 2026  14:32

„Tajný“ projev rozbil kult Stalina a znejistil celý sovětský režim. I v Československu

V roce 1956 přednesl generální tajemník sovětských komunistů Nikita Sergejevič...

Projev, který měl zůstat za zdmi stranického sjezdu, se před sedmdesáti lety vymkl kontrole a otřásl vírou milionů lidí v samotné základy komunismu. Když Nikita Sergejevič Chruščov poprvé veřejně...

10. května 2026  14:26

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Obracet se na Ústavní soud je žertovné, říká Klaus. Cení si, že vláda jedná s Čínou

Hostem pořadu Rozstřel je bývalý prezident Václav Klaus.

Podle bývalého prezidenta Václava Klause by se spor mezi prezidentem Petrem Pavlem a premiérem Andrejem Babišem měl řešit politickým jednáním, nikoli ústavní žalobou. V rozhovoru pro CNN Prima News...

10. května 2026  14:05

Vlak srazil cyklistu, který nedbal ani na houkání lokomotivy

Vlak srazil na Hodonínsku cyklistu na přejezdu

Na Hodonínsku zemřel starší cyklista po střetu s vlakem na železničním přejezdu mezi Čejčí a Mutěnicemi. Nehoda se stala v neděli krátce před 10. hodinou. Podle policie nerespektoval dopravní značení...

10. května 2026  13:40

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.