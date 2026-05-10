Japonci protestují proti změně pacifistické ústavy. Premiérka chce posílit armádu

V Den ústavy se v tokijském parku sešlo přibližně 50 000 lidí, aby hájili klíčový dokument moderního Japonska, který se nezměnil od 3. května 1947.
Premiérka Takaičiová spolu se svou Liberálně demokratickou stranou chce podle kritiků příliš rigidní pravidla změnit. Konzervativní politici tvrdí, že současná ústava neumožňuje adekvátně reagovat na bezpečnostní hrozby ze strany Číny a Severní Koreje, informuje web The Guardian.
Zlom v poválečné politice, Japonci usnadní vývoz zbraní. Porušení ústavy, míní kritici
Současnou japonskou ústavu sepsaly po druhé světové válce americké okupační úřady. Dokument inspirovaný západními demokratickými principy měl zabránit návratu japonského militarismu.
Vládě vadí především článek 9, který Japonsku zakazuje řešit mezinárodní konflikty válkou nebo hrozbou síly. Země podle ústavy nesmí udržovat armádu, existují však Japonské síly sebeobrany určené k obraně státu. Podle webu The Independent chce vláda ústavu změnit tak, aby země mohla pružněji reagovat na bezpečnostní rizika.
Takaičiová v panelové diskusi o bezpečnosti uvedla, že Japonsko se musí poučit z ruské invaze na Ukrajinu i konfliktů na Blízkém východě a přizpůsobit se novým hrozbám. „Situace ve světě se změnila, období stability po studené válce skončilo,“ prohlásila první žena v čele Japonska.
O změnu ústavy usiluje Takaičiová od loňského října, kdy se stala premiérkou. K prosazení reformy potřebuje dvoutřetinovou většinu v obou komorách parlamentu. Změny by navíc museli schválit voliči v referendu.
Japonskou společnost plán rozděluje. V anketě konzervativního deníku Yomiuri Shimbun podpořilo revizi ústavy 57 procent respondentů. Podle liberálního deníku Asahi Shimbun reformu schválilo 47 procent dotázaných. Průzkum agentury Kyodo News ukázal, že více než 70 procent lidí podporuje změny pouze v případě široké politické shody.
Demonstranti v Tokiu drželi transparenty s hesly jako „Stop revizi ústavy a vojenské expanzi“ nebo „Chraňme mírovou ústavu“. Skandovali také „Ne válce“.
„Pod Takaičiovou Japonsko následuje Ameriku jako pes svého pána. Demokraté chtějí ze sil sebeobrany udělat armádu a ústava jim v tom brání,“ řekla britskému deníku The Guardian radní Hiroko Maekawaová.
ANALÝZA: Japonce očarovala. Teď čekají, jak premiérka naloží s „absolutní" mocí
Demonstrace se během Dne ústavy konaly i v dalších japonských městech. Mezi protestujícími byli i pamětníci poválečných změn, podle nichž právě současná ústava zajistila Japonsku desetiletí míru a stability. Shromáždění navázala na březnové protesty, kterých se zúčastnilo asi 36 000 lidí.