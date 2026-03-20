Proč jste nám neřekli vy o Pearl Harboru? Trump šokoval japonskou premiérku

Americký prezident Donald Trump ve čtvrtek požádal na jednání v Bílém domě japonskou premiérku Sanae Takaičiovou, aby do Hormuzského průlivu vyslala více lodí k odstraňování min a na ochranu ropných tankerů, které ohrožují íránské rakety. Pozornost na sebe nicméně strhl moment, kdy si Trump v Oválné pracovně utahoval z Japonska kvůli jeho útoku na Pearl Harbor.
Prezident Donald Trump hovoří s japonskou premiérkou Sanae Takaičiovou v Oválné pracovně Bílého domu. (19. března 2026) | foto: Evelyn HocksteinReuters

Dopravu v Hormuzu, kterým běžně prochází zhruba pětina světových dodávek ropy a zemního plynu, narušila válka, která začala 28. února údery Spojených států a Izraele na Írán. Teherán v odvetě útočí na Izrael a americké objekty v arabských zemích Perského zálivu, jeho rakety a drony však dopadají i na civilní budovy a ropná zařízení v těchto státech.

„Moc toho nepotřebujeme. Nepotřebujeme nic. Chci říct, upřímně, nepotřebujeme nic od Japonska ani od nikoho jiného. Ale myslím si, že je namístě, aby se ostatní zapojili,“ řekl Trump v Oválné pracovně.

Takaičiová uvedla, že informovala amerického prezidenta o tom, jakou podporu může a nemůže Japonsko v průlivu poskytnout s ohledem na ústavu její země. Zároveň vyzvala k deeskalaci konfliktu.

Japonská premiérka odsoudila útoky Íránu a zdůraznila, že Teheránu nesmí být umožněno získat jadernou zbraň, a dodala, že věří, že pouze Trump může dosáhnout míru.

Kromě Japonska ve čtvrek vyjádřilo ochotu přispět k zajištění bezpečné plavby Hormuzským průlivem dalších pět evropských států. Patří mezi ně Británie, Francie, Německo, Itálie a Nizozemsko.

Japonská premiérka ve čtvrtek novinářům sdělila, že se s Trumpem také shodla na užší spolupráci v oblasti rozšiřování těžby amerických energetických zdrojů a navrhla americkému prezidentovi společný projekt ropných rezerv. Zároveň se USA a Japonsko dohodly na výrobě a produkci vojenských raket.

„Kdo ví o překvapení víc než Japonsko?“

Japonští novináři se amerického prezidenta také zeptali na to, proč o plánu útoku na Írán neinformoval své spojence, které teď vyzývá k pomoci při zajištění Hormuzského průlivu. „Chtěli jsme překvapení,“ řekl Trump.

„Kdo ví o překvapení víc než Japonsko? Proč jste nám neřekli o Pearl Harboru?“ dodal Trump s odkazem japonský útok na základnu na Havajských ostrovech v roce 1941, po němž Washington vyhlásil válku Tokiu. Zjevně překvapená Takaičiová vykulila oči a poposedla si na židli.

Při útoku v Pearl Harboru zahynulo 2 390 Američanů. Tehdejší prezident Franklin D. Roosevelt tento den označil za „den, který zůstane v paměti jako den hanby“. USA porazily Japonsko v srpnu 1945 několik dní poté, co zaútočily atomovými bombami na Hirošimu a Nagasaki.

Nebylo to poprvé, co se Trump v souvislosti s druhou světovou válkou dostal do trapné situace. Loni, když německý kancléř Friedrich Merz zmínil 6. červen jako den D, Trump na to reagoval slovy, že to pro kancléře „není příjemný den“. „Z dlouhodobého hlediska, pane prezidente, šlo o osvobození mé země od nacistické diktatury,“odvětil tehdy Merz.

Proč jste nám neřekli vy o Pearl Harboru? Trump šokoval japonskou premiérku

