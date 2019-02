Japonskem otřásají případy týraných dětí, dvě dívky rukou rodičů zemřely

Desetiletou Miu Kuriharovou našli 24. ledna mrtvou v koupelně domu jejího otce, který policii zavolal poté, co dcera upadla do bezvědomí a přestala dýchat. Zpět u otce ještě nebyla ani měsíc. Úřady ji k němu z dětského domova propustily i přesto, že Mia už před rokem řekla o týrání svým učitelům.

„Budí mě uprostřed noci a pak mě kope a bije. Pane učiteli, můžete s tím něco udělat?“ svěřila se po ujištění, že se o tom otec nedozví. To se ovšem stalo, za což se úředníci nyní omlouvají s vysvětlením, že se nechali zastrašit mužovým agresivním chováním, píše list The Japan Times.

Podle britského deníku The Guardian bylo Miino tělo poseto modřinami a škrábanci, ale i známkami, že otec dítě často poléval ledovou vodou. Zpět do péče jej dostal jen díky slibu matky, že se do výchovy více zapojí. Muž navíc pravděpodobně přinutil Miu napsat, že si předchozí výpověď vymyslela a že chce zpět domů.

A i přestože dlouhodobě chyběla ve škole, nikoho nenapadlo zjistit, co s ní je. Oba rodiče byli zatčeni, muž však ani po smrti své dcery nelituje toho, co udělal. Podle serveru The Asahi Shimbun ji totiž pouze „vychovával“.

Nejnovější případ brutálního týrání otřásl japonskou společností a podle The Guardian znovu ukázal na tradiční neochotu tamních úřadů i policie vyšetřovat nahlášené případy, ale také na nedostatek pravomocí, které mají japonští sociální pracovníci. Ve chvíli, kdy rodiče dítěte nespolupracují, totiž nemají možnost ho před nimi ochránit.

Úředníci tak znovu čelí tlaku, aby proti týrání dětí bojovali důsledněji než dosud. Případů totiž přibývá. Podle serveru Kyodo News japonské úřady za první polovinu minulého roku řešily přes 37 tisíc případů týrání dětí, což je o téměř sedm tisíc více než za stejné období v roce 2017. Za celý loňský rok pak případů podle The Guardian bylo přes 80 tisíc, zhruba o čtvrtinu více než předloni.

U většiny případů šlo o psychické týrání, případů fyzického násilí na dětech bylo necelých sedm tisíc a malou část tvoří i případy sexuálního zneužívání. Japonská policie věří, že za rostoucím počtem stojí také fakt, že už se lidé více odvažují agresivní sousedy či známé nahlásit.

Japonský premiér Šinzó Abe slíbil, že se tématem bude zabývat. „Nedokázali jsme odpovědět na volání o pomoc, které dívka odvážně vyslala. Ve vládě to bereme vážně,“ řekl. Dívčinu smrt popsal jako „srdcervoucí“.

Pětiletá dívka před smrtí prosila rodiče, aby jí neubližovali

Japonce přitom už loni vyděsil podobný případ. Pětiletá Jua Funatová z Tokia trpěla dlouhé měsíce a možná i roky. Rodiče ji nejen zanedbávali a bili, ale se záměrem, aby byla „štíhlá jako modelka“, jí odpírali jídlo. Uprostřed noci ji budili a nutili procvičovat psaní a dělat další úkoly.

Holčička je před smrtí prosila, aby jí dál neubližovali. „Mami, zítra už budu mnohem lepší, než jsem byla dnes, a to aniž byste mi to museli říkat. Prosím odpusťte mi, prosím vás, odpusťte mi,“ napsala údajně do sešitu, kam obyčejně musela psát různá cvičení.

Ve svých pěti letech vážila pouhých 12 kilogramů. Tragickému konci se přitom dalo zabránit. Úřady manželům dceru dvakrát odebraly. A i poté, co jim ji znovu vrátily, Yuin lékař několikrát upozornil sociální pracovníky, že je děvče znovu týráno. To samo řeklo, že nechce zpět domů, což podle odborníků mělo zalarmovat úřady.

Loni v březnu nakonec Yua zemřela na následky zápalu plic, otravy krve a podvýživy. Tři týdny před tím se na dívku chtěli podívat sociální pracovníci, její matka je však odmítla pustit do bytu.



I tehdy se k případu vyjádřil premiér Abe. Podle jeho slov mu „zničil duši“. Vláda následně podle agentury Reuters přijala několik opatření, která měla do budoucna takovým případům zabránit. Oznámila například, že do roku 2022 k dosavadním třem tisícům sociálních pracovníků nabere další dva tisíce.