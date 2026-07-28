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Japonsko zasáhlo zemětřesení o síle 7,1, země varuje před tsunami

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  10:21

Jižní Japonsko zasáhlo zemětřesení o síle 7,1 a byla vydána varování před tsunami. (28. července 2026) | foto: Francois Greuez, Sipa PressProfimedia.cz

Japonský ostrov Kjúšú zasáhlo zemětřesení o předběžné síle 7,1. Oznámila to japonská meteorologická agentura (JMA), která následně vydala varování před tsunami s možnou výškou až jeden metr.

Japonská vláda vyhlásila mimořádná varování před zemětřesením pro prefektury Kumamoto, Nagasaki, Kagošima, Fukuoka, Saga, Óita a Mijazaki, které se nacházejí na jihu ostrova Kjúšú.

Japonsko po silném zemětřesení zasáhla tsunami. Hrozí další, obří otřesy

Podle japonského Národního výzkumného institutu pro vědu o Zemi a prevenci katastrof (NIED) mohly otřesy v prefektuře Kumamoto dosáhnout nejvyššího stupně. Na japonské sedmistupňové škále intenzity to odpovídá hodnotě 7.

Úřady zatím neuvedly žádné informace o případných škodách nebo obětech. Japonsko patří mezi země s nejvyšší seismickou aktivitou na světě a úřady mají rozsáhlý systém varování před zemětřeseními a tsunami.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

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