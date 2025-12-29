Pětiletý hoch zemřel na horách v Japonsku, když mu ruku zachytil pohyblivý pás

Neštěstí se stalo v neděli v lyžařském středisku Asarigawa Onsen. Podle BBC se chlapec na rodinné dovolené pokoušel slézt z pohyblivého eskalátoru. Upadl a jeho pravá ruka se v mechanismu zachytila.
Chodník je sice vybavený bezpečnostním zařízením, které se má aktivovat, to se ale nestalo. Zařízení se zastavilo až poté, co chlapcova matka stiskla tlačítko nouzového zastavení.
Záchranářům trvalo 40 minut, než chlapce vyprostili. Ten mezitím upadl do bezvědomí a po převozu do nemocnice zemřel.
Zaměstnanci střediska poté uvedli, že bezpečnostní mechanismus je navržený tak, aby okamžitě zastavil provoz, pokud se do stroje zachytí nějaký předmět.
Travelátor byl instalovaný před šesti lety. Je dlouhý 30 metrů a široký 60 centimetrů a spojuje parkoviště u střediska se sjezdovkami. Zástupce lyžařského střediska se za incident omluvil s tím, že podnikne veškeré kroky, aby se tento případ neopakoval.
