Malý makak s plyšákem orangutana je hitem japonské zoo. Hračka mu nahrazuje matku

Punchova matka se o mládě odmítla starat hned poté, co přišel na svět v zoologické zahradě ve městě Ičikawa v prefektuře Čiba. Mláďata makaků červenolících se obvykle pevně drží svých matek, což jim jednak pomáhá posilovat svaly, a také jim to dodává pocit bezpečí. Punch proto rychle potřeboval nějakou náhradu, řekl novinářům ošetřovatel Kosuke Šikano.
Ošetřovatelé experimentovali s náhražkami v podobě srolovaných ručníků a několika plyšových zvířat, než se rozhodli pro rezavého orangutana s velkýma očima, kterého koupili v obchodě švédského nábytku IKEA, dodal Reuters.
„Tohle plyšové zvíře má relativně dlouhé chlupy a několik míst, kde se mládě může snadno držet,“ řekl Šikano. „Mysleli jsme si, že jeho podoba s opicí by mohla Punchovi později pomoci při integraci do tlupy, a proto jsme ho vybrali.“
Od té doby je Punch jen zřídka k vidění bez svého orangutaního parťáka. Vleče ho všude s sebou, i když je hračka větší než on – k velkému potěšení návštěvníků zoo.
Šikano předpokládá, že Punche matka odmítla přijmout kvůli extrémnímu horku, které panovalo v červenci loňského roku, kdy přišlo mládě na svět. Ošetřovatelé uvádějí, že se Punch postupně učí zapadnout do své tlupy a časem přijde den, kdy svého plyšového kamaráda už nebude potřebovat.