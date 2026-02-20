Malý makak s plyšákem orangutana je hitem japonské zoo. Hračka mu nahrazuje matku

Autor: ,
  12:36
V zoologické zahradě poblíž japonského Tokia se v posledních měsících stal hlavní atrakcí výběh opic. Postarala se o to nerozlučná dvojice: sedmiměsíční mládě makaka červenolícího jménem Punch a jeho plyšový orangutan. Punche odmítla jeho matka přijmout, ošetřovatelé mu tak našli plyšovou náhradu.

Punchova matka se o mládě odmítla starat hned poté, co přišel na svět v zoologické zahradě ve městě Ičikawa v prefektuře Čiba. Mláďata makaků červenolících se obvykle pevně drží svých matek, což jim jednak pomáhá posilovat svaly, a také jim to dodává pocit bezpečí. Punch proto rychle potřeboval nějakou náhradu, řekl novinářům ošetřovatel Kosuke Šikano.

V zoologické zahradě poblíž japonského Tokia se v posledních měsících stalo hlavní atrakcí sedmiměsíční mládě makaka červenolícího a jeho plyšový orangutan. (20. února 2026)
V zoologické zahradě poblíž japonského Tokia se v posledních měsících stalo hlavní atrakcí sedmiměsíční mládě makaka červenolícího a jeho plyšový orangutan. (20. února 2026)
V zoologické zahradě poblíž japonského Tokia se v posledních měsících stalo hlavní atrakcí sedmiměsíční mládě makaka červenolícího a jeho plyšový orangutan. (20. února 2026)
V zoologické zahradě poblíž japonského Tokia se v posledních měsících stalo hlavní atrakcí sedmiměsíční mládě makaka červenolícího a jeho plyšový orangutan. (20. února 2026)
15 fotografií

Ošetřovatelé experimentovali s náhražkami v podobě srolovaných ručníků a několika plyšových zvířat, než se rozhodli pro rezavého orangutana s velkýma očima, kterého koupili v obchodě švédského nábytku IKEA, dodal Reuters.

„Tohle plyšové zvíře má relativně dlouhé chlupy a několik míst, kde se mládě může snadno držet,“ řekl Šikano. „Mysleli jsme si, že jeho podoba s opicí by mohla Punchovi později pomoci při integraci do tlupy, a proto jsme ho vybrali.“

Kdo vlastní opičí selfie? Spor se táhl roky, makak přivedl fotografa na mizinu

Od té doby je Punch jen zřídka k vidění bez svého orangutaního parťáka. Vleče ho všude s sebou, i když je hračka větší než on – k velkému potěšení návštěvníků zoo.

Šikano předpokládá, že Punche matka odmítla přijmout kvůli extrémnímu horku, které panovalo v červenci loňského roku, kdy přišlo mládě na svět. Ošetřovatelé uvádějí, že se Punch postupně učí zapadnout do své tlupy a časem přijde den, kdy svého plyšového kamaráda už nebude potřebovat.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
Témata: plyšák, Čiba, Zoo, IKEA

Nejčtenější

Další celebrity v kauze Epstein. Venku jsou nové fotografie a až příliš úplný seznam

Koláž snímků zachycující známé osobnosti po boku Jeffreyho Epsteina.

Ministerstvo spravedlnosti USA zveřejnilo nové fotografie a jména z Epsteinových spisů. Seznam zahrnuje členy elity od Billa Gatese přes Hillary Clintonovou až po Micka Jaggera či Donalda Trumpa....

Evka je úžasná ženská, zářil manžel Adamczykové. Bál se, aby nevyděsil syna

Eva Adamczyková vybojovala ve snowboardcrossu olympijské stříbro. (13. února...

Od našeho zpravodaje v Itálii Skákal, pohupoval se v kolenou, držel se za hlavu a nakonec v čisté euforii zvedl jednu ruku nad hlavu, zatímco ve druhé houpal ročního Kryštofa. Takhle v Livigno Snow Parku prožívali stříbrnou jízdu...

Ve čtvrtek nastane v Česku zajímavá situace, těší se meteorologové

Vrchol Sněžky pokrývá nafoukaný sníh i námraza. (9. února 2026)

Zajímavá situace nastane podle meteorologů v naší zemi ve čtvrtek. Kvůli frontálnímu rozhraní bude naprosto odlišné počasí na severu a na jihu, kde by mohlo do pátečního rána napadnout až deset...

Evropa zažije utrpení, jaké si teď neumí představit, varuje německý generál

Německý generál Wolf-Jürgen Stahl (1. července 2024)

Ruský prezident Vladimir Putin způsobí Evropě utrpení, jaké si ani nedokážeme představit, varoval německý generál Wolf-Jürgen Stahl. V neobvykle přímé analýze nebezpečí, kterým Evropa čelí, také...

Konaly se další demonstrace za Pavla. V Brně, Ostravě či Olomouci vyšly tisíce lidí

Demonstrace Milionu chvilek za prezidenta v Brně (15. února 2026)

Ve stovkách měst a obcí v Česku se sešly tisíce lidí na shromážděních na podporu prezidenta Petra Pavla ve sporu s ministrem zahraničí Petrem Macinkou. Akce inicioval spolek Milion chvilek a měli...

Lidl Outlet se stěhuje do Ostravy. První zákazníky přivítá už v březnu

Lidl přestěhuje outletovou prodejnu z pražských Štěrbohol do Olomouce.

Outletová prodejna Lidl se již potřetí stěhuje. Tentokrát si pro svůj koncept se spotřebitelským zbožím vybrala moravskoslezskou metropoli Ostravu. V pondělí 2. března v 9 hodin zakotví v areálu...

20. února 2026  12:51

Ambice bez řízení vede k chaosu, říká nový rektor Univerzity Karlovy Jiří Zima

prof. RNDr. Jiří Zima, CSc.

Univerzitu Karlovu (UK) vede od února analytický chemik Jiří Zima, který ve funkci vystřídal rektorku Milenu Králíčkovou. „Nečeká nás období komfortu, ale práce,“ říká nový rektor v rozhovoru pro...

20. února 2026  12:38

Senior svou spolubydlící urážel a napadal, pak na ni namířil jateční pistoli

Jateční pistole.

Z vyhrožování a týrání se před zákonem zodpovídá sedmdesátiletý senior z malé obce na Nejdecku. Od konce minulého roku podle policie opakovaně napadal o deset let mladší známou, která se k němu...

20. února 2026  12:38

Malý makak s plyšákem orangutana je hitem japonské zoo. Hračka mu nahrazuje matku

V zoologické zahradě poblíž japonského Tokia se v posledních měsících stalo...

V zoologické zahradě poblíž japonského Tokia se v posledních měsících stal hlavní atrakcí výběh opic. Postarala se o to nerozlučná dvojice: sedmiměsíční mládě makaka červenolícího jménem Punch a jeho...

20. února 2026  12:36

Levnější energie jsou základ, řekl Babiš. Mrázová slibuje 50 tisíc nových bytů ročně

Premiér Andrej Babiš při představení hospodářské koncepce Česko: Země pro...

Hospodářskou koncepci nové vlády Česko: Země pro budoucnost 2.0 představili členové vlády Andreje Babiše. „První jsou levnější energie. To je základ. Je důležité, abychom vybojovali změnu emisních...

20. února 2026  5:18,  aktualizováno  12:35

Brutální únos. Dvojice věznila oběť v hale, hrozila proudem i kyselinou

Únos a vydírání na Náchodsku

Kriminalisté objasnili brutální únos a vydírání na Náchodsku. Dva muži napadli a unesli mladého muže a drželi ho asi 30 hodin v opuštěných halách. Aby se dostali do jeho telefonu, hrozili mu...

20. února 2026  8:51,  aktualizováno  12:27

Strategie pro minulost, marketing, reaguje opozice na hospodářskou koncepci vlády

Představení hospodářské koncepce Česko: Země pro budoucnost 2.0

Kabinet Andreje Babiše (ANO) představil v pátek novou hospodářskou koncepci, která slibuje levnější energie, podporu výstavby i plné ovládnutí ČEZ. Exministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček (STAN)...

20. února 2026  12:26

Země dosáhla velkých úspěchů, překonala recesi. Kim na sjezdu velebil KLDR

Sjezd vládnoucí komunistické Korejské strany práce v KLDR, s projevem vystoupil...

Severokorejský vůdce Kim Čong-un zahájil 9. sjezd vládnoucí komunistické Korejské strany práce. V úvodním proslovu řekl, že země v uplynulých pěti letech dosáhla významných úspěchů, mimo jiné podle...

20. února 2026  6:58,  aktualizováno  12:23

Strategie se povedla, míní byznys. Otázka ale je, zda se přerodí v praxi

Aktualizujeme
Premiér Andrej Babiš při představení hospodářské koncepce Česko: Země pro...

Vláda v pátek představila svou hospodářskou strategii. Jejím cílem je rozproudit hospodářský růst. Ekonomové i byznys jsou s plánem spokojení. Váhají ale nad tím, jak úspěšná nakonec vláda v plnění...

20. února 2026  12:20

Kancléř Merz je pro zákaz sociálních sítí pro děti. Použil přirovnání k alkoholu

Německý kancléř Friedrich Merz (20. října 2025)

V Německu se živě debatuje o zákazu sociálních sítí pro děti a mladistvé. S návrhem přišli politici vládní Křesťanskodemokratické unie (CDU), kteří se inspirovali v Austrálii. Omezení záhy podpořili...

20. února 2026  10:40,  aktualizováno  12:17

Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení
Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení

Důvěra se u kojenecké výživy rodí z drobných rozhodnutí – a často začíná u složení. A právě proto Kendamil staví své receptury na plnotučném...

Pošlu ti uši zajatců jako dárek, psal ruský generál manželce. Velení mu tleskalo

Billboard s fotografií ruského důstojníka Romana Demurčijeva a nápisem: „Sláva...

Roman Demurčijev povýšil během bojů na Ukrajině do generálské hodnosti. Zatímco na veřejnosti vystupoval jako respektovaný důstojník ověnčený medailemi, v soukromých zprávách popisoval mučení, vraždy...

20. února 2026

Muž uvázl v kontejneru. Měl jsem slíbenou odměnu, když vytáhnu spadlý telefon, tvrdil

Hasiči v pražské čtvrti Karlíně zachraňovali osobu, která se zasekla v...

V pražském Karlíně dnes dopoledne hasiči zachraňovali muže, který uvázl v kontejneru na elektroodpad. K činu ho podle něj navedl druhý muž, kterému dovnitř spadl telefon a za záchranu mobilu mu...

20. února 2026  11:59

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.