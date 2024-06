V Tokiu volí nového guvernéra, kampaň provází i erotika

Koikeová se s podporou pravicově konzervativní Liberálně demokratické strany (LDP) pokouší o třetí funkční období. Její patrně nejsilnější konkurentkou je Renhó Saitóová, která většinou vystupuje pouze pod svým křestním jménem, ze středově levicové Ústavní demokratické strany (CDP).

Čtyři nejsilnější kandidáti včetně Koikeové a Renhó se vpředvečer zahájení volební kampaně zúčastnili tiskové konference. „Za dvě funkční období jsem během osmi let splnila 90 procent ze 164 slibů, které jsem občanům Tokia dala. V tom budu pokračovat i nadále,“ uvedla jednasedmdesátiletá Koikeová.

Renhó se zaměřila na finanční transparentnost správy. „Vysvětlím, jak přesně bylo s penězi daňových poplatníků v souvislosti s asi šesti tisíci projekty metropolitní vlády naloženo,“ řekla šestapadesátiletá politička.

Kandidát Kawai Yusuke, který mimo jiné vystupuje v masce Jokera, má velmi svéraznou kampaň. Hvězdička Sakurai Miu rozvěšuje letáky, které volají po zušení century nahoty. Intimní partie nahé ženy zakrývá kandidátův obličej:

Zřejmě největším tématem voleb je v rychle stárnoucím Japonsku klesající porodnost. Renhó problém spatřuje především ve společenské situaci, která podle ní mladé páry odrazuje od toho, aby si děti pořídily, případně uzavřely manželství.

„I kdyby to mělo trvat deset let, vytvořit Tokio bez starostí a psychické zátěže je řešením klesající porodnosti,“ uvedla. Koikeová naopak vyzdvihla kroky, které v tomto ohledu její vláda přijala už dříve. „Zavedli jsme program Support 018, který na každé dítě mladší 18 let žijící v Tokiu poskytuje příspěvek 5000 jenů měsíčně (asi 730 korun),“ připomněla guvernérka.

O post guvernéra největší světové metropole s téměř 40 miliony obyvatel se v letošních volbách uchází celkem 56 kandidátů. Stávající guvernérka Koikeová se úřadu poprvé ujala v roce 2016, a to jako první žena v historii Tokia. V posledních volbách v roce 2020 svého protikandidáta Kendžiho Ucunomiju porazila se ziskem 59,7 procenta hlasů, Ucunomija si připsal necelých 14 procent.

Objevují se i další atypičtí kandidáti: