O dítě se postaráme, plenky si odneste. Praxe japonských jeslí štve rodiče

„Nikdy jsem neřekla, že mi to vadí, protože nechci vířit vodu. Ale je to divné,“ říká jedna z Japonek, která jednou rukou vede z jeslí dítě a v druhé drží tašku se třemi nebo čtyřmi použitými plenami. Tu vyhodí doma okamžitě po návratu zvenčí. Informaci přinesl deník The Guardian.

„Proč bych si špinavé pleny měla brát domů?“ dodává jiná matka, jejíž dvouletá dcera navštěvuje jesle v Kjótu. Tam městská vláda zavedla tuto politiku od roku 2011, jak napsal list Mainiči Šimbun.

Ósacká společnost Baby Job, která dodává pleny poskytovatelům péče o děti, nedávno zrealizovala na toto téma průzkum. Zjistila, že celých 39 procent institucí zabývajících se péčí o děti v Japonsku politiku odnášení špinavých plen uplatňuje. 49 procent z nich takový požadavek nemá, zatímco 11 procent si nebylo jisto nebo neodpovědělo.

Největším průkopníkem tohoto trendu je podle průzkumu prefektura Šiga v západním Japonsku. Tam po rodičích žádá odnášet špinavé pleny celých 89 procent zařízení, v Tokiu je to 17 procent. Nejméně na tom trvají v prefektuře Okinawa, kde toto politiku praktikuje pouze 5 procent institucí.

Zařízení v dotazníku uváděla hned několik důvodů, proč na této praxi trvají. Většina z nich uvedla, že rodiče mají možnost kontrolovat zdravotní stav svého dítěte vyšetřením jeho stolice, malý počet zařízení uvedl, že nemají zařízení nebo rozpočet na to, aby si pleny likvidovali sami.

Vychovatelka tokijského denního centra pro péči o děti vyhazuje použitou plenku do odpadkového koše. Mnoho takových institucí nutí rodiče, aby si plenky odnášeli domů. (16. května 2018)

„Tato praxe je pozůstatkem z dob, kdy byly běžnější plenky na opakované použití,“ říká Jukinori Abéová, městská úřednice z města Fukuoka. Podle ní je důležité, aby rodiče sledovali zdravotní stav dětí, například kolikrát za den se vykakaly,“ řekla deníku Mainiči Šimbun.

Předškolní vzdělávání v Japonsku V Japonsku je většina škol soukromých, podobné je to i s předškolní péčí. Pokud školky nebo centra denní péče nejsou soukromé, provozují je města nebo čtvrti. Programy pro děti ve věku 3–5 let se podobají programům v mateřských školách. Japonské děti jsou odmalička vedené k pořádku. Ať jdou kamkoliv, mají u sebe vždy pytlík na odpadky a odnášejí si je. Zvyk likvidace plen s tímto trendem úzce souvisí.

„Rodiče běžně kupují pastelky a další předměty, které děti ve školkách používají. Totéž platí i pro pleny. Náklady na jejich likvidaci si proto nesou sami,“ dodává.

Juiko Fudžitová, profesorka sociologie na univerzitě Meidži v Tokiu, však tvrdí, že tato politika odráží zastaralý přístup japonské společnosti k péči o děti. „Tyto praktiky se dějí i nadále, neboť naše společnost má jen malé povědomí o společné výchově dětí,“ domnívá se Fudžitová „V naší společnosti je hluboce zakořeněná představa, že pokud je povinností matky starat se o děti, patří do toho i jeho výkaly,“ dodává.

Loni se v Japonsku narodilo rekordně málo dětí (810 000), i tak v zemi donedávna trval nedostatek zařízení péče o děti. Místní samosprávy musely reagovat na požadavek ze strany rodičů na výrazné navýšení míst ve veřejně provozovaných denních centrech. Statistiky ukazují, že počet obyvatel v Japonsku klesl už pojedenácté v řadě, loni navíc o rekordních 644 tisíc lidí. Celkem minulý rok v zemi žilo na 125 milionů lidí.

Počet dětí, které v současnosti čekají na místa v mateřských školách, v Tokiu klesl na zhruba tři stovky, zatímco před pěti lety jich bylo více než 8 500. Podle japonského ministerstva sociální péče již 80 procent japonských měst a obcí nemá podle The Guardianu na umístění dítěte do školky žádnou čekací listinu.