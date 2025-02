Japonci vzdali pátrání po řidiči uvázlém v obří díře, zůstal kdesi v potrubí

Dělníci s bagrem hledají řidiče, který spadl do díry ve městě Jašio nedaleko Tokia. (8. února 2025) | foto: CTK / AP / Takehito Kobayashi , ČTK

Záchranářům se nepodařilo najít ani stopy po čtyřiasedmdesátiletém řidiči vozu, který se propadl do díry, jež se 28. ledna otevřela na křižovatce silnic v Jašiu u Tokia.

Od té doby se díra neustále zvětšovala, postupně se spojila s další, která se objevila opodál, a nyní už měří zhruba 40 metrů a je 15 metrů hluboká.

V neděli ráno hasiči nasadili těžkou techniku pomocí rampy vedoucí do propadliny a zahájili práce na odstranění bahna a sutin, ale byli nuceni práce přerušit kvůli obavám z dalšího propadu.

Místní činitelé předpokládají, že by mužovo tělo mohlo být někde v kanalizačním potrubí. Minulou středu už se v něm asi 100 až 200 metrů od propadliny podařilo nalézt to, co je zřejmě kabina nákladního automobilu, dodala Kjódó.