Podřezejte jim krky! V Číně povstávají vlčí válečníci, žízní po krvi japonské premiérky

Premium

Fotogalerie 25

Nová japonská premiérka Sanae Takaičiová se v Jižní Koreji setkala s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem. (31. října 2025) | foto: Profimedia.cz

Jan Hron
  20:00
Slova japonské premiérky Sanae Takaičiové o možném uplatnění kolektivní sebeobrany v případě čínské invaze na Tchaj-wan vzbudila značné agresivní reakci ze strany Číny. Premiérka čelí výsměchu, že ji do hlavy kopl osel, objevila se i výzva k podřezání jejího hrdla. Aktivace „vlčích válečníků“ ukazuje hloubku despektu, který Peking k Takaičiové chová.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

„Pokud jde o bitevní lodě a použití síly, bez ohledu na to, jak se na to díváte, mohlo by to představovat situaci ohrožující přežití (Japonska),“ prohlásila premiérka před japonskými poslanci o možném čínském pokusu získat Tchaj-wan násilím. Bezpečnostní zákon z roku 2015 v případě takové situace umožňuje Tokiu uplatnit právo aktivovat japonské obranné síly. A to i v případech, kdy Japonsko není přímo napadeno.

Čína se znepokojeně dívá na jakékoliv projevy japonského nacionalismu a militarizace. Japonská okupace v zemi stále zachovává trpké vzpomínky.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Rezignace? Zveřejnit intimní video je zásah do soukromí. Rajchla se zastává i Rakušan

Nespokojený lídr moravskoslezské kandidátky SPD Jindřich Rajchl. (4. října 2025)

Nejen členové nové vládní koalice se zastávají poslance za SPD Jindřicha Rajchla při jeho sporu s aktivisty okolo Mikea Oganesjana. Taťána Malá z ANO tvrdí, že zveřejnění sexuálně explicitního videa,...

Obluda smrdící sírou drtila vše, co jí stálo v cestě. Zemřelo přes 20 tisíc lidí

Záchranáři pomáhají obětem výbuchu sopky Nevado del Ruíz. (14. listopadu 2025)

Sopka Nevado del Ruíz, jež leží v Andách asi 130 kilometrů západně od kolumbijské metropole Bogoty, je aktivní vulkán, který o sobě dává čas od času vědět. Žádná ze zaznamenaných erupcí ale nebyla...

Rajchl obvinil aktivisty, že pronásledují jeho dceru. Chtějí zveřejnit intimní video

Jindřich Rajchl ve štábu hnutí SPD v hotelu Don Giovanni. (4. října 2025)

Poslanec za SPD a předseda strany PRO Jindřich Rajchl podal trestní oznámení na aktivisty pod vedením provokatéra Mikea Oganesjana. Rajchl je viní z toho, že v pátek večer pronásledovali jeho dceru....

Budou platit všichni, vzkazuje Rajchl a chystá žaloby. Zvažoval konec v politice

Jindřich Rajchl

Poslanec SPD a předseda strany PRO Jindřich Rajchl prohlásil, že hodlá zažalovat platformu pro sdílení obsahu HeroHero za to, že poskytla prostor pro video, na kterém se dostává do sporu s aktivisty...

Bill objal Moniku. Zapomenutý snímek po letech otřásl Bílým domem

Monica Lewinská objímá prezidenta Billa Clintona na dobročinné akci demokratů....

Byla to jen vteřina. Zjihlý pohled mladé stážistky, objetí prezidenta a cvaknutí závěrky. Dirck Halstead tehdy netušil, že mezi tisíci snímky z benefice uchovává i moment, který o pár let později...

Dítě na přání. Šéf OpenAI Altman investuje do editace genů embryí

Generální ředitel společnosti OpenAI Sam Altman spustil projekt kryptoměny...

Máte zájem o dítě bez dědičných chorob, s vyšším IQ, silnějšími kostmi či preferovanou barvou očí? Spoluzakladatel americké firmy OpenAI Sam Altman a další technologičtí giganti už na tom pracují....

14. listopadu 2025  20:32

Fico chce odvolat vicepremiéra Kmece kvůli podezřelým dotacím

Na snímku vlevo místopředseda vlády Peter Kmec a vpravo premiér Robert Fico....

Slovenský premiér Fico navrhl odvolání vicepremiéra Kmece. Učinil tak kvůli rozdělování peněz Kmecovým úřadem, jež kritizovala opozice.

14. listopadu 2025  20:15,  aktualizováno  20:31

Podřezejte jim krky! V Číně povstávají vlčí válečníci, žízní po krvi japonské premiérky

Premium
Nová japonská premiérka Sanae Takaičiová se v Jižní Koreji setkala s čínským...

Slova japonské premiérky Sanae Takaičiové o možném uplatnění kolektivní sebeobrany v případě čínské invaze na Tchaj-wan vzbudila značné agresivní reakci ze strany Číny. Premiérka čelí výsměchu, že ji...

14. listopadu 2025

Ve Stockholmu najel autobus do zastávky. Na místě je několik mrtvých a zraněných

Aktualizujeme
Zastávka ve Stockholmu, do které najel autobus. (14. listopadu 2025)

Při autobusové nehodě v pátek odpoledne ve Stockholmu zemřelo několik lidí. Na místě jsou i zranění. Dvoupatrový autobus najel zatím z neznámé příčiny v blízkosti hlavního nádraží do zastávky....

14. listopadu 2025  16:42,  aktualizováno  19:20

Ukrajinci zaútočili na ruský terminál v Novorossijsku, vývoz ropy se přerušil

Mrak hustého dýmu osvětleného požárem po urkajinském útiku na ruský...

Černomořský přístav Novorossijsk na jihu Ruska zasáhly v noci ukrajinské střely s plochou dráhou letu Neptun s prodlouženým doletem, uvedl dnes ukrajinský generální štáb. Přístav po ukrajinském útoku...

14. listopadu 2025  18:50

Čínu rozběsnila výstraha Japonska, že by přišlo na pomoc Tchaj-wanu

Japonská premiérka Sanae Takaičiová (14. listopadu 2025)

Japonsko utrpí zdrcující porážku od čínské armády, pokud se pokusí použít sílu k zásahu na obranu Tchaj-wanu. Těmito slovy v pátek pohrozilo čínské ministerstvo obrany, které zároveň varovalo své...

14. listopadu 2025  18:38

Demence hrozí více než milionu Čechů. Na vině je cukrovka druhého typu, kterou trpí

Pokud u slinivky selhává funkce vnitřního vylučování hormonů (především...

Cukrovka druhého typu zvyšuje riziko vzniku demence včetně Alzheimerovy choroby. Nemoc souvisí většinou s nezdravým životním stylem. V Česku trápí cukrovka více než milion lidí, potýká se s ní každý...

14. listopadu 2025  18:34

„Arogantní“ Fico pobouřil studenty, odešli ze sálu. Jděte si do války, řekl jim

Robert Fico v Popradu (14. listopadu 2025)

Slovenský premiér Robert Fico dnes v Popradu v budově okresního úřadu přednášel na téma mezinárodních vztahů. Asi tři desítky studentů ale akci podle serveru Aktuality předčasně opustily a cinkaly...

14. listopadu 2025  12:31,  aktualizováno  17:23

Pozdvižení ve vesnici. Místní se do politiky nehrnou, objevili se kandidáti odjinud

Brodec na Lounsku.

Obec Brodec na Lounsku s necelými 90 stálými obyvateli už tři roky postrádá zvolené zastupitelstvo a řídí ji státní úředník – místní se totiž do komunální politiky nehrnou. Přestože se schylovalo k...

14. listopadu 2025  17:09

Jaké bude počasí o prodlouženém víkendu? Slunečno přijde až po něm

Po 28. říjnu čeká Česko silné ochlazení.

Následující víkend je poslední prodloužený, další bude až vánoční volno. Počasí však podle předpovědi meteorologů nebude slunečné, to přijde až po třídenním volnu.

14. listopadu 2025  16:51

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Muž při hádce na ulici v Kladně bodl známého do zad, policie útočníka zadržela

ilustrační snímek

Bodnutím do zad skončil čtvrteční večerní konflikt dvojice mužů v Kladně. Policie případ vyšetřuje jako pokus o těžké ublížení na zdraví. Zraněný muž je mimo ohrožení života. V době konfilktu byl...

14. listopadu 2025  16:45

Švýcarsko si oddychlo. Země si vyjednala stejná cla, jako má Evropská unie

ilustrační snímek

Švýcarsko se po měsících vyjednávání dohodlo se Spojenými státy na snížení cel na dovoz svého zboží do USA z 39 na 15 procent. Nová sazba tak bude stejná, jaká se vztahuje na zboží z Evropské unie.

14. listopadu 2025  16:38

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.