„Pokud jde o bitevní lodě a použití síly, bez ohledu na to, jak se na to díváte, mohlo by to představovat situaci ohrožující přežití (Japonska),“ prohlásila premiérka před japonskými poslanci o možném čínském pokusu získat Tchaj-wan násilím. Bezpečnostní zákon z roku 2015 v případě takové situace umožňuje Tokiu uplatnit právo aktivovat japonské obranné síly. A to i v případech, kdy Japonsko není přímo napadeno.
Čína se znepokojeně dívá na jakékoliv projevy japonského nacionalismu a militarizace. Japonská okupace v zemi stále zachovává trpké vzpomínky.