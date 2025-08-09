Mikrokamery na záchodech či v ramínkách, na japonských školách bují voyeurismus

Značnou pozornost a poplach v Japonsku v posledních letech vyvolaly případy učitelů, kteří tajně natáčeli děti ve škole v choulostivých situacích - například při převlékání v šatnách. Tyto incidenty přiměly úřady, aby začaly zvažovat možnost zakročit proti technologii, která takové predátorské chování umožňuje.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Podle japonské tiskové agentury Kjódó se velká pozornost zaměřuje především na vysoce výkonné miniaturní kamery prodávané jako bezpečnostní zařízení pro prevenci kriminality, které jsou však často využívány k nekalým účelům.

V květnu loňského roku bylo v dívčích šatnách na střední škole v Kóbe na západě Japonska nalezeno několik sofistikovaných kamer ukrytých v ramínkách na šaty.

Osmatřicetiletý muž, který v tomto případě nebyl učitel, nelegálně vnikl do školy a umístil tam tato zařízení, aby tajně nahrával převlékající se dívky. Soud ho poslal do vězení na šest let.

Odborníci jsou toho názoru, že by se mělo zvážit omezení prodeje podobných kamer. Zároveň ale dodávají, že je neméně důležité, aby se i sami lidé chránili proti voyeurismu.

Ramínka v dívčí šatně střední školy vypadala na první pohled naprosto běžně. Bez bližšího zkoumání by si člověk těžko všiml, kde je v nich ukryté nahrávací zařízení, anebo že je do malé dírky zabudovaný objektiv. Toto zařízení, které se prodává online, se aktivuje pohybem a automaticky začne natáčet, jakmile zaznamená pohybující se objekt.

Podle soudních záznamů muž od roku 2019 do května 2024 opakovaně pořizoval tajné záběry ve škole v Kóbe a v dalších školách, včetně prefektury Nara, kde žil.

Šmírování v šatnách i ve sprše. V Británii řádí voyeuři, vláda se zaměří na kamery

Policie prefektury Hjógo zabavila v bytě muže kamery ve tvaru ramínka a dva pevné disky. Potvrdila, že tajně natočil asi 20 tisíc videí nahých či polonahých studentek.

Prodejce bezpečnostních zařízení, který prodává i tyto kamery ve tvaru ramínek na šaty, v rozhovoru uvedl, že jsou určené výhradně k pořizování důkazů v případech obtěžování nebo krádeží. „Je nemyslitelné, že by byla používána k jiným účelům než k prevenci kriminality,“ řekl zástupce obchodu s bezpečnostním zařízením.

Policisté však nevyloučili možnost, že proti prodejcům vznesou obvinění za napomáhání voyeurismu prodejem produktů, které zjevně nemají jiný účel než tajné nahrávání.

Vyšetřovatel, který s agenturou Kjódó hovořil pod podmínkou anonymity, ovšem dodává, že prokazování tohoto obvinění by bylo velmi těžké. „Bylo by velmi náročné shromáždit důkazy, a pokud sami prodejci popírají kriminální záměr, bylo by velice obtížné jim ho prokázat,“ řekl.

Kamery na záchodech a v propiskách

Metody používané k voyeurismu ve vzdělávacích zařízeních jsou stále sofistikovanější. V říjnu 2024 byl zatčen 24letý učitel podezřelý z pokusu o pořízení voyeurských záběrů pomocí kamery maskované jako propiska v dívčí šatně na střední škole v Tamba v prefektuře Hjógo. A letos v květnu byl propuštěn čtyřicetiletý učitel, který nainstaloval malou kameru s pohybovým senzorem na dívčí toaletě na městské střední škole v Takacuki v prefektuře Ósaka.

Jusaku Fudžii, profesor z Gunma univerzity v Maebaši, který se na tuto problematiku specializuje, poukazuje na skutečnost, že zatímco kamery se zdokonalily v miniaturizaci a výkonu, právní předpisy, které by zmírnily jejich škodlivost, zaostávají. Fudžii prosazuje zavedení systému registrace kupujících, aby bylo možné skryté kamery vysledovat a aby o nich měla policie přehled.

Stop šmírování. Mobily se naučí rozpoznávat skryté kamery

V případě v Kóbe byla vina také na straně školy. Muž dokázal najít odemčená okna a nestřežená místa, kterými se dostal do budovy. Ukradl klíče od tělocvičny a šaten, vyrobil si duplikáty a po několika vniknutích do objektu klíče vrátil na původní místo. Škola se domnívala, že se klíče ztratily nebo je někdo omylem odnesl, a nepodala trestní oznámení.

V červnu byli zatčeni dva učitelé základní školy za to, že údajně tajně natáčeli dívky a sdíleli záznamy v chatovací skupině na sociálních médiích.

Kromě těchto dvou podezřelých se do této skupiny anonymně připojilo asi osm osob, pravděpodobně učitelů základních a středních škol, kteří zasílali komentáře chválící obsah šířených fotografií a videí, uvedli vyšetřovatelé.

Naoja Hiramacu, zástupce ředitele národní sítě pro prevenci trestných činů spojených s voyeurismem, zdůraznil, že je důležité, aby učitelé důkladně hlídali a kontrolovali učebny, šatny a toalety, a zajistili, aby děti a studenti chápali riziko voyeurismu, které jim může hrozit prakticky kdekoli - tedy i ve škole.

Střední školy
Zemřel astronaut s českými kořeny Jim Lovell, kapitán proslulého letu Apollo 13

Zemřel astronaut Jim Lovell, kapitán letu Apollo 13, jehož posádku směřující k Měsíci se v roce 1970 jen těsně podařilo zachránit před katastrofou. Lovell se řadí mezi kosmonauty s českým původem....

8. srpna 2025  21:49

Trump vyzval armádu k boji proti latinskoamerickým kartelům, Mexiko reaguje

Americký prezident Donald Trump dal pokyn ministerstvu obrany, aby se americká armáda zaměřila na latinskoamerické drogové kartely, které Washington zařadil na svůj seznam teroristů, napsal v pátek...

8. srpna 2025  21:28

