Japonsko bojuje s únavou zaměstnanců, nabízí placeného šlofíka v práci

Jako první na podrážděné a neproduktivní zaměstnance s nedostatkem spánku zareagovaly technické společnosti. Například japonský poskytovatel služeb v oblasti informačních technologií Nextbeat zřídil loni ve svém sídle v Tokiu dvě „strategické ložnice“. Jednu pro ženy a druhou pro muže.



Obě místnosti jsou zcela odhlučněné, takže si zaměstnanci mohou nerušeně zdřímnout na připravených pohovkách. Nechybí ani rozprašovač vůně pro navození příjemné atmosféry. Přísně zakázány jsou však telefony, tablety nebo počítače. „Zdřímnutí dokáže zlepšit efektivitu stejně jako vyvážená dieta a cvičení,“ popisuje Emiko Sumikawa z Nextbeatu.

Firma navíc po zaměstnancích vyžaduje, aby práci opustili nejpozději do devíti večer a vyvarovali se nadměrných přesčasů. Právě ty totiž podle průzkumů často mohou za smrt způsobenou přepracováním. Další japonský podnik se zase rozhodl zaměstnance odradit od přesčasů prostřednictvím finančních bonusů, pokud se do postele dostanou v rozumnou hodinu.

Firmy rozdávají za spánek body, pracovníci za ně koupí jídlo

Společnost Crazy zabývající se plánováním svateb pro změnu uděluje body pracovníkům, kteří naspí v noci nejméně šest hodin. Za ty si poté mohou koupit občerstvení ve firemní kantýně. Jejich spánek sleduje zaměstnavatel pomocí aplikace a zaměstnanci si spaním mohou vydělat body v hodnotě až 64 000 jenů (13,2 tisíc korun) ročně.

Japonští zaměstnanci mají podle listu The Guardian větší důvod k tomu, aby si v práci alespoň na chvíli zdřímli. Vyplývá to z průzkumu provedeného za pomoci fitness náramků, který sledoval návyky lidí v osmadvaceti zemích světa. Japonci podle něj spí v noci v průměru jen 6 hodin a 35 minut, to je o 45 minut pod mezinárodním průměrem.

Finové oproti tomu spí téměř o hodinu déle a dosahují průměru 7 hodin a 45 minut, podobně vydatný spánek si dopřávají také Estonci, Kanaďané, Belgičané či Dánové. Více než 92 procent Japonců nad dvacet let si navíc podle průzkumu na nedostatek spánku stěžuje. Také japonská vláda se rozhodla ocenit výkony dobře odpočinutých pracovníků a vydala doporučení, aby si všichni lidé v produktivním věku v odpoledních hodinách alespoň na půl hodiny zdřímli.