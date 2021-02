Japonská vládní strana pozvala ženy na schůzky předsednictva. Nesmí mluvit

Dvaaosmdesátiletý generální tajemník LDP Tošihiro Nikai prohlásil, že si je vědom mužské nadvlády v dvanáctičlenném předsednictvu. Momentálně v něm jsou jen dvě ženy.

Nikai řekl, že do něj chce přinést ženskou perspektivu. Povolil proto pěti ženám, aby se jednání účastnily jako pozorovatelky. „Je důležité plně pochopit, o jaký druh diskuzí se jedná,“ podotkl generální tajemník.

Ženy však nemohou na setkání mluvit. Veškeré svá stanoviska mají předložit sekretariátu.

Kritici v čele s opozicí na sociálních sítích obvinili LDP, která v Japonsku vládne téměř bez přestávky od roku 1955, z šovinismu. Podle listu The Guardian se malé zastoupení žen týká celého parlamentu, kde je jejich podíl jen 9,9 procenta. Průměrné mezinárodní zastoupení žen je 25,1 procenta.

Nikai zveřejnil návrh den poté, co Tomomi Inadaová, bývalá ministryně obrany, která vede kampaň za zvýšení postavení poslankyň, přišla s požadavkem povolit ženám účast na důležitých stranických schůzkách. V loňském roce Inadaová nazvala Japonsko „demokracií bez žen“ poté, co premiér Jošihide Suga do svého kabinetu jmenoval pouhé dvě ženy.

Média v této souvislosti připomínají výroky bývalého předsedy organizačního výboru olympijských her v Tokiu a bývalého premiéra Jošira Moriho. Mori prohlásil, že by výbor neměl připustit další členky, protože ženy při setkání výboru moc mluví, což je otravné.

Po bouři nevole se Mori omluvil a oznámil rezignaci. Ve funkci jej nahradila bývalá rychlobruslařka a cyklistka a jedna z nejrespektovanějších političek v Japonsku Seiko Hašimotová. Podle médií se jedná o jasný pokus vyslat zprávu o genderové rovnosti.

Japonsko je v hodnocení rovnosti pohlaví podle Světové ekonomického fóra na 121. místě ze 153 zemí. Má největší nepoměr ze všech vyspělých ekonomik.

Sugův předchůdce, expremiér Šinzó Abe, slíbil do roku 2020 třicetiprocentní zastoupení žen v ministerstvech, vládních agenturách i soukromých firmách. V červnu minulého roku ale vláda dospěla k závěru, že se „nemožné“ cíle v tomto období dosáhnout a posunula jej na rok 2030.